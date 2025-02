Coriander Seeds Benefits for Thyroid: थायरॉइड, ब्लड शुगर, पीसीओडी और मोटापा जैसी बीमारियों का मुख्य कारण अनहेल्दी खानपान और लाइफस्टाइल है. खासतौर पर थायरॉइड (thyroid treatment) की समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में (Causes of thyroid in female) अधिक पाई जाती है. थायरॉइड हार्मोन को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है, जिसमें असंतुलन होने पर यह हार्मोन (thyroid symptoms) को जरूरत से ज्यादा या कम प्रोड्यूस करने लगती है. इसे कंट्रोल करने के लिए कई घरेलू उपाय हैं, जिसे हम बता रहे हैं. इसमें रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले भी शामिल हैं. यह मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं. हल्दी, मिर्च, दालचीनी (Dalchini Ke Fayde) और धनिया जैसे मसाले कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने वाले गुणों से भरपूर होते हैं. धनिया के बीजों को सुखाकर (Coriander Seeds Use in Thyroid) पीसकर मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे भोजन का स्वाद दोगुना हो जाता है. धनिया के बीजों की तरफ धनिया पत्ती भी कई गुणों से भरपूर होती है.

इसके बीज और पत्तियां, दोनों ही हेल्थ के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. धनिया में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन-ए, विटामिन-सी और विटामिन-के जैसे कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. खासतौर पर, सुबह खाली पेट धनिया के बीज का पानी पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आइए जानते हैं थायरॉइड में धनिया का क्या रोल है?

धनिया के फायदे (Coriander Benefits)

थायरॉइड के मरीजों के लिए धनिया का पानी किसी अमृत से कम नहीं है.

इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीने से थायरॉइड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है.

इसे पीने से पेट में जलन, गैस और अन्य परेशानियों से बचाव होता है.

इसमें मौजूद हाई फाइबर से पेट काफी समय तक भरा रहता है.

इस वजह से भूख नहीं लगती और वजन भी कंट्रोल रहता है.

पीरिड्स के दौरान होने वाले दर्द में धनिया का पानी सबसे अच्छा विकल्प है.

इस तरह थायरॉइड की समस्याओं को कंट्रोल किया जा सकता है.

कैसे करें धनिया का सेवन (How to use Coriander)

थायरॉइड की समस्या होने पर ताजा हरा धनिया की पत्तियों को पानी में धोकर साफ कर लें. इसे मिक्सी में पेस्ट बना लें.

रोजाना सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ मिलाकर सेवन करें.

नियमित रूप से हफ्तेभर इसे पिएं.

इससे थायरॉइड कंट्रोल हो सकता है.

लेकिन एक महीने के बाद इसे पीना बंद कर दें.

थायरॉइड में धनिया की चाय (How To Make Dhaniya Tea)

थायरॉइड होने पर दो चम्मच धनिया के बीजों को एक कप पानी में मिला लें.

आप धनिया के पत्तों की चाय बनाकर भी पी सकते हैं.

10 से 15 मिनट तक उबालें.

फिर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें.

जब यह गुनगुना रह जाए तो इसे छान लें.

सुबह खाली पेट चाय की तरह पिएं.

ज्यादा असर पाने के लिए आप इसमें शहद भी मिक्स कर सकते हैं.

धनिया पत्ते को नींबू और शहद के साथ कैसे यूज करें (Lemon And Dhaniya Together)

धनिया के हरे पत्तों को साफ करके ब्लेंडर या मिक्सी में जूस बनाएं.

अब इसमें नींबू का रस, शहद और आधा कप पानी मिलाएं.

रोजाना खाली पेट इसका सेवन करने से आपको फायदा मिलेगा.

धनिया का अन्य तरीकों से सेवन | How To Eat Dhaniya

हरा धनिया चटनी के रूप में खा सकते हैं.

हरा धनिया सलाद में डालकर खाएं.

आप हरा धनिया पीसकर इसे दही में मिलाकर रायता भी तैयार कर सकते हैं

दाल-सब्जी बनाने के बाद ऊपर से हरा धनिया डालकर खाएं.

धनिया के अन्य फायदे | Dhania khane ke fayde

धनिया का पानी रोज पिएंगे तो स्किन की समस्या दूर होगी.

इससे स्किन की रंगत भी निखरती है और एंजिंग भी स्लो हो जाती है.

धनिया ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है.

रोजाना धनिया का पानी का सेवन डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

धनिया के बीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं.

इससे सूजन कम होती है.

