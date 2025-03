शरीर हो जाएगा फौलाद-सा मजबूत, बस दूध के साथ मिलकर खा लें 2 खजूर

Benefits Of Eating Dates With Milk: दूध और खजूर किचन के दो ऐसे इनग्रेडिएंट है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और जब इन्हें साथ में मिलाकर खाया जाता है, तो यह सेहत को कई गुना ज्यादा फायदा दे सकते हैं. यह कॉम्बिनेशन एनर्जी बूस्टर (When Should Drink Dates Milk) के रूप में काम करता है और शरीर को फौलाद सा मजबूत बना देता है. तो चलिए आज आपको बताते हैं दूध के साथ खजूर (Doodh Ke Sath Khajoor Khane Ke Fayde) खाने के कुछ अनोखे फायदों के बारे में और इसका सेवन आपको कैसे (How To Make Dates Milk) और कब करना चाहिए.

कैसे करें खजूर वाले दूध का सेवन (How To Consume Date Milk)

खजूर वाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी गुनगुने दूध में दो से तीन खजूर को डालकर रात भर भीगने दें.

सुबह इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें और 1 कप दूध में मिलाकर तैयार करें.

आप ब्रेकफास्ट में खजूर का दूध पी सकते हैं या फिर सोने से पहले गर्म दूध के साथ दो-तीन खजूर खाएं.

रेगुलर खजूर वाला दूध पीने से शरीर को ताकत मिलती है और कई बीमारियों से बचाव होता है.

खजूर और दूध को साथ में लेने के फायदे (Benefits Of Eating Dates And Milk Together)

एनर्जी बूस्टर का करें काम

खजूर और दूध का सेवन एक साथ करने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है.

खासतौर पर वर्कआउट के बाद जब आपको कमजोरी महसूस हो तो आप इसका सेवन कर सकते हैं.

हड्डियों को मजबूत बनाएं (Strengthen Bones)

खजूर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

जब इन दोनों चीजों का सेवन एक साथ किया जाता है, तो इससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं.

साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कम होता है.

पाचन तंत्र को बेहतर बनाएं (Improve Digestive System)

खजूर में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है.

दूध के साथ खजूर खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती है और पेट भी साफ रहता है.

इम्यूनिटी को मजबूत करें (Strengthen Immunity)

खजूर और दूध में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी और जिंक पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है.

Photo Credit: AI Generated Image

एनीमिया में फायदेमंद (Beneficial In Anemia)

खजूर में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिससे खून की कमी या एनीमिया को दूर किया जा सकता है.

खजूर के साथ दूध लेने से हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ता है और कमजोरी दूर होती है.

हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद (Beneficial For Heart Health)

दूध और खजूर का मिश्रण हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है.

इसमें पोटेशियम और फाइबर पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

फर्टिलिटी बढ़ाने में करें मदद (Help In Increasing Fertility)

दूध और खजूर पुरुषों की फर्टिलिटी को बढ़ाने और स्टेमिना को सुधारने में मदद करता है.

आयुर्वेद में इसे एक टॉनिक माना गया है, जिसका सेवन करने से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या को कम किया जा सकता है.

बेहतर नींद के लिए फायदेमंद (Beneficial For Better Sleep)

सोने से पहले खजूर वाले दूध का सेवन करने से नींद अच्छी आती है.

आप रात में सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ खजूर का सेवन करें.

इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का कंपाउंड अच्छी नींद लाने में मदद करता है.

सर्दी जुकाम को कम करें (Dates On An Empty Stomach)

दूध के साथ खजूर खाने से गले की खराश, सर्दी और खांसी कम होती है.

रोजाना इसका सेवन करने से मौसमी बीमारी को भी दूर किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.