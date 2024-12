रात को गुनगुने पानी में धनिया और मेथी के बीजों का पाउडर मिलाकर पिएं, मिलेंगे ये 5 कमाल के फायदे

Methi and Dhaniya Powder Ke Fayde: मेथी और धनिया भारत में मसालों की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं. इनमें मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे अहम गुण होते हैं. यही कारण है कि मेथी और धनिया के बीजों को सेहत के लिए वरदान माना जाता है. वेट लॉस करने के लिए भी लोग मेथी और धनिया वाली ड्रिंक पीते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ड्रिंक में मेथी और धनिये के बीज ही डाले जाएं. आप चाहे तो मेथी और धनिये के बीजों का पाउडर बनाकर गुनगुने पानी में मिलाकर रोज रात को पी सकते हैं. मेथी-धनिया पाउडर के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. धनिया-मेथी के बीजों के पाउडर का पानी सबसे ज्यादा पेट और हाजमे के लिए लाभदायक है. आइए जानते हैं. मेथी-धनिया के बीजों का पाउडर हेल्थ के लिहाज से कितना फायदेमंद है.

गुनगुने पानी के साथ धनिया-मेथी के बीजों के पाउडर के फायदे (Benefits of Dhaniya or Methi Powder)



वजन करने में मददगार (It helps to reduce Weight)

बढ़ते वजन से आज हर कोई परेशान दिख रहा है. मोटापा लोगों के बीच एक आम समस्या बन चुकी है. इसलिए लोग वर्कआउट के साथ-साथ वेट लॉस मेडिसन भी रहे हैं. अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो धनिया-मेथी के बीजों का पाउडर बेस्ट है. इसके लिए आपको धनिया-मेथी के बीजों का पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर रोज रात को पीना है. इससे शरीर की सारी चर्बी पिघल जाएगी.



कब्ज से राहत (Releif from Constipation)

डाइजेशन की समस्या भी बहुत असहनीय है. इसमें खाना ना पच पाने की वजह से कब्ज की समस्या होने लगती है. कब्ज के साथ-साथ गैस भी होने लगती है. जो कब्ज जैसी पेट की भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, वो धनिया-मेथी के बीजों के पाउडर वाला गुगगुना पानी पी लें और देखना फिर सुबह फ्रैश होने में कोई दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि धनिया-मेथी के बीजों का पाउडर मल त्याग के प्रोसेस को आसान कर देता है.





बॉडी डिटॉक्स करे (Detox to Body)

अब लोग हेल्दी रहने के लिए बॉडी डिटॉक्स भी करते हैं. इसके लिए लोग अलग-अलग और केमिकल वाली ड्रिंक भी लेते हैं, लेकिन शरीर को अंदर से नेचुरली स्वस्थ बनाना है, तो धनिया-मेथी के बीजों का पाउडर वाला पानी बेस्ट ऑप्शन है. धनिया-मेथी के बीजों के पाउडर से शरीर में जमा मेल आसनी से बाहर निकलने लगता है. बता दें, शरीर में मौजूद विषाक्त सौ बीमारियों को जन्म देता है.



ब्लड शुगर (Level the balance of Blood Sugar)

डायबिटिज की समस्या बहुत ही ज्यादा आम हो गई है और इसके मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. वहीं, शरीर में शुगर का लेवल बढ़ते ही लोग डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं. इसलिए हर किसी को अपना ब्लड शुगर लेवल में रखना चाहिए. ऐसे में ब्लड शुगर को लेवल में रखने के लिए आप धनिया-मेथी के बीजों के पाउडर की ड्रिंक भी पी सकते हैं. धनिया-मेथी के बीजों की पाउडर ड्रिंक खून में शुगर को जमने नहीं देगी, जिससे डायबिटीज खुद ब खुद खत्म होने लगेगी.



मेटाबॉलिज्म को मजबूती दे (Boost to Metabolism)

मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है मजबूत पाचन तंत्र. अगर आप अपना पाचन तंत्र मजबूत करना चाहते हैं, तो आप रोज रात को धनिया-मेथी के बीजों के पाउडर वाली ड्रिंक का सेवन करें. धनिया-मेथी के बीजों के पाउडर में फाइबर होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करते हैं. मेटाबॉलिज्म मजबूत होने से वजन भी कम होता है. बता दें, धनिया के मुकाबले मेथी दाने की तासीर ज्यादा गर्म होती है. इसलिए ड्रिंक बनाते समय धनिया पाउडर की तुलना में मेथी दाना कम लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.