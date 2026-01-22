Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर पहनने के लिए ये 8 पीली साड़ी हैं बेस्ट, दिखेंगी एकदम स्टाइलिश

Basant Panchami 2026: कल यानी 23 जनवरी दिन, शुक्रवार को देशभर में धूमधाम से बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, विद्या और सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसके अलावा इस दिन पीला रंग पहनना भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग बसंत ऋतु, एनर्जी और सकारात्मकता का प्रतीक है. अगर आप इस खास मौके पर पीली साड़ी पहनने का प्लान बना रही हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए 8 ऐसी खूबसूरत और स्टाइलिश येलो साड़ी डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें पहनकर आप बसंत पंचमी पर न सिर्फ ट्रेडिशनल दिखेंगी बल्कि आपका लुक भी एकदम फैशनेबल और स्टाइलिश लगेगा.

1. बनारसी साड़ी

Photo Credit: AI

यह साड़ी अपने सुनहरे जरी वर्क के लिए जानी जाती है. पूजा के लिए यह एक पारंपरिक और रॉयल लुक देती है.

Photo Credit: AI

यह साड़ी पहनने में हल्की और आरामदायक होती है. साथ ही इस साड़ी पर बारीक हाथ की बुनाई होती है जो इसे देखने में एलिगेंट बनाती है.

Photo Credit: AI

आजकल यह साड़ी काफी ज्यादा ट्रेंड में है. इसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट या कढ़ाई लुक में चार चांद लगा देती है.

Photo Credit: AI

राजस्थान की यह प्रसिद्ध साड़ी अपने छोटे-छोटे डिजाइन और पारंपरिक वाइब के लिए पहचानी जाती है. बसंत पंचमी के मौके पर आप इसे भी स्टाइल कर सकती हैं.

Photo Credit: AI

Photo Credit: AI

दक्षिण भारतीय शैली की यह साड़ी अपनी चमक और भारी बॉर्डर के लिए मशहूर है, जो त्यौहार पर खास चमक लाती है.

सादगी पसंद करने वाली महिलाओं के लिए के लिए यह बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. यह पहनने में बहुत आरामदायक और दिखने में सोबर होती है.

Photo Credit: AI

यह साड़ी बहुत ही हल्की होती है और फिटिंग भी काफी अच्छी होती है, जिससे एक ग्रेसफुल लुक मिलता है. बसंत पंचमी पर पहनने के लिए यह साड़ी भी अच्छा ऑप्शन हो सकती है.