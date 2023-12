जुओं ने बालों में जमा लिया है डेरा तो घर पर तैयार करें यह दवा, एक बार में हो जाएगा सबका काम तमाम

Remove hair live permanently : जुएंं बालों से ऐसे होंगी दूर.

खास बातें सर्दी में जुएं हो जाती हैं.

अगर आप भी इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं.

तो बालों में लगाएं यह चीज.

Get rid of lice in hair: सिर में जुएं होना एक ऐसी समस्या है जो किसी के लिए भी शर्मिंदगी की वजह बन सकती है. दरअसल, जूं एक ऐसा परजीवी है जो सिर में बालों के बीच रहकर इंसानी खून पर जीवित रहती है. जुओं की समस्या (lice problem) इसलिए और पेचीदा हो जाती है क्योंकि ये रातों राज हजारों अंडे देकर अपनी संख्या को बहुत जल्दी कई गुना बढ़ा सकती हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि जूं की समस्या को शुरुआती स्तर पर ही गंभीरता से लेकर उसका इलाज (best lice treatment) कर लिया जाए वर्ना बाद में समस्या के बढ़ जाने के बाद इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है. महिलाओं के बाल आमतौर पर पुरुषों की तुलना में लंबे और घने होते हैं. जाहिर है कि ऐसे में महिलाओं और लड़कियों को इस समस्या का सामना भी पुरुषों के तुलना में ज्यादा करना पड़ता है.

सिर में जूं के लक्षण और कारण