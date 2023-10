सफेद बाल काले करना चाहते हैं तो नाभि में रोज रात में लगा लें ये तेल, 7 दिन में सारे बाल एकदम हो जाएंगे काले

सफेद बालों को काला करने वाला तेल | Which oil to put in belly button for grey hair

नारियल का तेल

नारियल का तेल न सिर्फ आपके बालों को मॉइश्चराइज करेगा बल्कि उन्हें ड्राई होने से भी बचाएगा. इसके नियमित इस्तेमाल से बाल काले लंबे और घने होने शुरू हो जाएंगे.

चंदन का तेल

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार चंदन का तेल बालों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करता है.इसके इस्तेमाल से बाल सफेद होने कम हो जाते हैं. तुम बिना देर किए चंदन के तेल का इस्तेमाल करना शुरू करें.

सरसो का तेल

सरसों का तेल तो आपने अपनी दादी- नानी को इस्तेमाल करते जरूर देखा होगा. स्क्रीन से लेकर हमारे बालों तक की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है. इससे बाल चमकदार, मुलायम और मजबूत होते हैं.

बादाम का तेल

अब तक आपने कई महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए होंगे. लेकिन अब आप बादाम का तेल इस्तेमाल करके देखें. इसमें विटामिन ई (vitamin e) पाया जाता है जो आपके बालों को घना और लंबा करने में मदद करेगा.

(प्रस्तुति - रौशनी सिंह)

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.