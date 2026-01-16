विज्ञापन

Hot Air Balloon Festival: हैदराबाद हॉट एयर बैलून फेस्टिवल 2026 कब है? जानिए कैसे पहुंचे, डेट-बुकिंग और टिकट तक सब कुछ

Hot Air Balloon Festival: तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट 16 से 18 जनवरी तक हॉट एयर बैलून फेस्टिवल होस्ट कर रहा है. इस फेस्टिवल में यूरोपियन देशों के 15 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉट एयर बैलून, विदेशी पायलटों के साथ हिस्सा लेंगे.

हैदराबाद हॉट एयर बैलून फेस्टिवल 2026
Hot Air Balloon Festival 2026: हैदराबाद के आसमान में आज से तीन दिनों तक रंग-बिरंगे गुब्बारे दिखाई देंगे, क्योंकि तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट 16 से 18 जनवरी तक हॉट एयर बैलून फेस्टिवल होस्ट कर रहा है. इस फेस्टिवल में यूरोपियन देशों के 15 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉट एयर बैलून, विदेशी पायलटों के साथ हिस्सा लेंगे. यह तीन दिवसीय उत्सव एक व्यापक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें पतंगबाजी और ड्रोन प्रदर्शन भी शामिल हैं. इस फेस्टिवल में सुबह के समय गुब्बारे शहर के बाहरी इलाकों के पास स्थित स्थानों से उड़ान भरते हैं, जैसे कि गोलकोंडा किले के आसपास और अन्य चिन्हित खुले स्थानों से, वहीं शाम के सत्र, जिन्हें नाइट ग्लो बैलून शो के नाम से जाना जाता है, सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किए जाते हैं.

हॉट एयर बैलून फेस्टिवल 2026 कब शुरू होगा

हैदराबाद में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल 2026 का आयोजन तीन दिनों तक होगा, जो 16 जनवरी से शुरू होकर 18 जनवरी तक चलेगा

हैदराबाद में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल की ऑनलाइन बुकिंग

अगर, आप हॉट एयर बैलून की सवारी करने की योजना बना रहे हैं, तो कार्यक्रम से पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई थी और हाई डिमांड के कारण टिकट बहुत जल्दी बिक गए. इनमें लगभग 30-40 मिनट की बैलून राइड होती है, जो लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी तय करती है. इसके लिए प्रति व्यक्ति कीमत लगभग 2,000 रुपये (जीएसटी सहित) थी. परेड ग्राउंड में बंधे गुब्बारों से जुड़ी गतिविधियों और प्रदर्शनों के लिए दर्शकों से आमतौर पर मामूली शुल्क या कम टिकट लिया जाता था (कुछ रिपोर्टों के अनुसार छोटी दूरी की सवारी या बुकमाईशो के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच के लिए लगभग 15 रुपये लगते हैं), लेकिन सटीक मूल्य निर्धारण बुक किए गए अनुभव के प्रकार पर निर्भर करता है.

हैदराबाद में हॉट एयर बैलून के टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करें
  • टिकट जारी होने पर BookMyShow या District ऐप जैसे किसी मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म पर जाएं.
  • अपनी पसंदीदा डेट और टाइम चुनें, चाहे सुबह का गुब्बारा सत्र हो या शाम का रात्रि प्रकाश सत्र.
  • अपनी जानकारी और भुगतान के साथ बुकिंग पूरी करें.
हॉट एयर बैलून फेस्टिवल के लिए कैसे पहुंचे

हवाई मार्ग से जाने के लिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (HYD) हैदराबाद शहर का निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा है. हवाई अड्डे से आप शहर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने के लिए टैक्सी सेवाओं, ऐप-आधारित कैब या पुष्पक एयरपोर्ट लाइनर का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा ट्रेन से पहुंचने वाले हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन (HYB), सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन (SC), या काचेगुडा रेलवे स्टेशन (KCG) पर पहुंच सकते हैं. इन स्टेशनों से आप कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचने के लिए स्थानीय टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा या बसों का उपयोग कर सकते हैं.

