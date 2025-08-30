सूखी या बलगम वाली नई -पुरानी खांसी भी हो जाएगी ठीक, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा गुड़ में मिलाकर खा लें ये चीज 

Cough Home Remedies: सूखी या कफ वाली खांसी के कारण चैन से बैठना भी मुश्किल हो जाता है. आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी का कहना है कि अगर आप तरह-तरह की दवाइयां खाकर थक गए हैं या फिर तरह-तरह के कफ सिरप पीते रहने से परेशान हो गए हैं और फिर भी सूखी या बलगम वाली खांसी (Balgam Wali Khansi) नहीं जा रही तो आप घरेलू उपाय आजमाकर देख सकते हैं. इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको गुड़ के अलावा सिर्फ 5 चीजों की जरूरत होगी. सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो है काली मिर्च. दूसरी चीज है काला नमक, तीसरी अजवाइन, फिर हरी इलायची और आखिर में अदरक जिसकी आपको जरूरत होगी. जानिए इस नुस्खे को कैसे करते हैं तैयार.

खांसी का रामबाण नुस्खा | Cough Home Remedies

डॉ. सलीम जैदी (Dr. Saleem Zaidi) ने बताया कि इस नुस्खो के तैयार करना बेहद आसान है. एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच काला नमक, एक चम्मच अजवाइन, 4 चम्मम कसा हुआ अदरक (Ginger) और 4-5 छोटी इलायची ले लीजिए. आपको इलायची के बीज निकालकर रख लेने हैं और इसका छिलका इस्तेमाल नहीं करना है.

इन सभी चीजों को मिला लीजिए. अब आपको 5 चम्मच गुड़ लेना है और नॉनस्टिक कड़ाई में पानी के साथ पकाना है. इसे हल्की आंच पर पकाकर इसमें सभी मसाले डाल लें. इसे बहुत ज्यादा ना पकाएं नहीं तो गुड़ कड़वा हो जाएगा. 1-2 मिनट तक मसालों को गुड़ में पकाएं और फिर किसी कांच के कंटेनर में डालकर रख लें.

इसे आपको आधा चम्मच सुबह और रात में सोते समय आधा चम्मच लेना है. इसे खाकर आप ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं. कुछ भी ठंडा खाने से या धूम्रपान से परहेज करें. 3-7 दिन में खांसी ठीक हो जाएगी. इसे 21 दिन या एक महीना तक भी ले सकते हैं. इसे 10 साल से छोटे बच्चे को ना दें और 10 से 16 साल के बच्चे को इसकी डोज आधी करके ही दें. अगर बहुत ज्यादा खांसी हो तो भी इसे खा सकते हैं.

काली मिर्च में एक्सपेक्टोरन प्रॉपर्टीज होती हैं जोकि सीने में जमे बलगम को पतला और साफ करके शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं. इससे श्वास नलियां साफ होती हैं, इंफेक्शन दूर होता है और खांसी (Cough) कम होने में मदद मिलती है.

काला नमक सभी तरह की श्वसन संबंधी दिक्कतों में मददगार साबित होता है. काला नमक सूखी खांसी में भी मदद करता है और बलगम वाली खांसी कम करने में भी असर दिखाता है. यह सांस की नालियों को रिलैक्स करने का काम करता है क्योंकि अक्सर ही पुरानी खांसी में श्वसन नलियों के सिंकुड़ जाने की दिक्कत देखी जाती है. इसीलिए काला नमक खांसी दूर करने के साथ ही सही तरह से सांस ले पाने में भी मदद करता है.

अजवाइन (Ajwain) चेस्ट कंजेशन को कम करने और खांसी-जुकाम को ठीक करने में कमाल का असर दिखाती है.

हरी इलायची या छोटी इलायची में पाए जाने वाले गुण गले के इंफेक्शन को कम करते हैं, सीने में होने वाली तकलीफ इससे कम होती है और सीने में जमा बलगम ठीक होता है. इससे खांसी-जुकाम कम होने में भी फायदा मिलता है.

अदरक के फायदों की बात करें तो अदरक के अंदर एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रोपर्टीज होती हैं जो चेस्ट के इंफेक्शन को कम करती हैं, चेस्ट कंजेशन को कम करती हैं, फेफड़ों के अंदर जो सूजन आ जाती है उसे कम करने का काम करती हैं और सांस की नालियों को सूदिंग इफेक्ट्स देती हैं. बलगम को साफ करने में भी अदरक के गुण फायदेमंद होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.