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फैमिली से दूर अकेले रहने वालों की सबसे बड़ी टेंशन, खाने में क्या बनाऊं? - बस एक ट्रिक खत्म कर देगी रोज की परेशानी

Bachelors Cooking Tips: क्या आप भी दिल्ली-नोएडा में अकेले रहते हैं? अगर हां, तो आपकी भी रोज की सबसे बड़ी टेंशन यही होती होगी कि खाने में क्या बनाऊं. लेकिन, आज मैं आपको ऐसी यूनिक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी ये समस्या मिनटों में दूर हो जाएंगी.

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फैमिली से दूर अकेले रहने वालों की सबसे बड़ी टेंशन, खाने में क्या बनाऊं? - बस एक ट्रिक खत्म कर देगी रोज की परेशानी
Bachelors Cooking Tips: अकेले रहने में असली समस्या खाना बनाना नहीं है, बल्कि हर दिन ये सोचना है कि क्या बनाएं.

Easy Cooking Solutions: मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और इन दिनों नोएडा में जॉब कर रहा हूं. घर से दूर रहना जितना एक्साइटिंग लगता है, उतना ही चैलेंजिंग भी होता है. दिनभर ऑफिस की भागदौड़ के बाद जब शाम को कमरे पर लौटता हूं, तो सबसे ज्यादा जो चीज खलती है वो है मां के हाथ का खाना. वहां बिना सोचे सब मिल जाता था, और यहां हर दिन वही सवाल सामने खड़ा होता है "आज खाने में क्या बनाऊं?" कई बार थकान इतनी होती है कि किचन में जाने का मन ही नहीं करता. कभी मैगी बनाकर काम चला लिया, कभी बाहर से ऑर्डर कर लिया, और कभी बिना मन के कुछ भी बना लिया. लेकिन, धीरे-धीरे समझ आया कि ये तरीका ना तो हेल्थ के लिए अच्छा है और ना ही जेब के लिए. तभी मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और सच कहूं तो उसने मेरी रोज की टेंशन ही खत्म कर दी.

मेरी यूनिक ट्रिक और मजेदार फॉर्मूला:

मैंने खाना बनाने को कॉम्प्लीकेटेड बनाना बंद किया और सिर्फ 3 बेस चीजों पर फोकस किया:

  • दाल
  • चावल या रोटी
  • एक सब्जी

अब रोज नया सोचने की जरूरत नहीं, बस ट्विस्ट बदलो, बेस वही रखो.

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कैसे काम करता है ये सिस्टम?

पहला दिन:

दाल, चावल और आलू भुजिया

दूसरा दिन: बेस एक, ट्विस्ट नया

  • दाल में अलग तड़का (लहसुन, जीरा, मिर्च)
  • चावल को बना दिया जीरा राइस

तीसरा दिन:

  • बची हुई दाल, दाल पराठा
  • सब्ज़ी, मिक्स वेज

मतलब हर दिन नया स्वाद, लेकिन मेहनत वही कम!

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20 मिनट में बनने वाले 5 स्मार्ट ऑप्शन | 5 Smart Options You Can Make in 20 Minutes

1. एग भुर्जी और रोटी

ये जल्दी भी बनता है और प्रोटीन से भरपूर भी है. एग भुर्जी और रोटी एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है जो आपको दिनभर एनर्जी देगा.

2. वन-पॉट खिचड़ी

सब कुछ एक बर्तन में कम मेहनत, ज्यादा सुकून. वन-पॉट खिचड़ी एक आसान और पौष्टिक विकल्प है जब आपको ज्यादा समय नहीं होता.

3. वेज सैंडविच, चाय

ये आइडिया तब के लिए है जब कुकिंग का बिल्कुल मन ना हो. वेज सैंडविच और चाय एक अच्छा विकल्प है जब आपको खाना बनाने का मन नहीं होता.

4. देसी पास्ता

ये बची हुई सब्ज़ी डालकर नया ट्विस्ट, देसी पास्ता एक अच्छा तरीका है. आप अपने फ्रिज में बची हुई सब्ज़ियों को नए तरीके खा सकते हैं.

5. दही चावल और दही रोटी

हल्का, ठंडा और जल्दी बनने वाला, दही चावल या दही रोटी एक अच्छा विकल्प है जब आपको कुछ हल्का और ठंडा खाना हो.

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मेरी सबसे बड़ी सीख:

  • रोज नया सोचने की जरूरत नहीं होती.
  • अगर एक सिस्टम बना लो, तो आधी टेंशन अपने आप खत्म हो जाती है.
  • थोड़ा सा प्लान, ज्यादा सुकून

जल्दी खाना बनाने की ट्रिक्स:

मैंने एक और चीज शुरू की, वीकली प्रेप. यानि मैं हर हफ्ते एक बार प्याज, टमाटर और बाकी चीजें काटकर रख लेता था. हफ्ते में एक दिन प्याज-टमाटर काटकर रख लिया, दाल उबालकर फ्रिज में रख दी. अब रोज कुकिंग का 50% काम पहले से हो जाता है.

अकेले रहने में असली समस्या खाना बनाना नहीं है, बल्कि हर दिन ये सोचना है कि क्या बनाएं. जब तक ये सवाल दिमाग में चलता रहता है, तब तक किचन बोझ लगता है. 

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