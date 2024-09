आप चाहते हैं कि बच्चे की याददाश्त अच्छी रहे तो आप रोज ये काम करें, फिर कभी नहीं भूलेगा वह याद किया हुआ

How to boost memory power: स्ट्रेस, एंग्जायटी का लोगों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही उनके दिमाग और (How to Improve Memory) मेमरी पॉवर पर भी इसका असर देखने को मिलता है. इस वजह से लोगों को बातें भूल जाती हैं. वयस्कों के अलावा बच्चों में भी एंजायटी, स्ट्रेस के कारण बातों को याद (Memory loss) करने में दिक्कत आती है. ऐसे में लोग अपनी या अपने बच्चों की याददाश्त (tips to improve memory) बढ़ाने के लिए अलग-अलग उपाय कर सकते हैं.

चाहते हैं बच्चों के मन में हमेशा रहे आपके प्रति सम्मान, तो अपनी इन आदतों को कह दें अलविदा



नोट्स बनाना

मौजूदा समय में ऑनलाइन शिक्षा के दौर में बच्चों में लिखने और याद करने की आदत कम देखी जा रही है, लेकिन अगर आप पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हैं तो आपको नोट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए, इससे आप चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं और आपके सोने की क्षमता भी मजबूत होगी.



मेडिटेशन

इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अपने दिमाग को शांत रखने के लिए दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए ध्यान जरूर लगाएं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी. आपका फोकस बढ़ता है और एकाग्रता भी बढ़ती है.

Photo Credit: Prerna Wahi



ब्रेन गेम्स की प्रैक्टिस करें

अपने मेमरी पॉवर को मजबूत बनाने के लिए आप उन खेलों का प्रयोग कर सकते हैं जो आप पहले खेला करते थे, जब मोबाइल या इंटरनेट का जमाना नहीं था. इसमें शतरंज, सुडोकू और पजल सॉल्विंग जैसे खेल बहुत ही पॉपुलर हैं. इससे आपकी मेमरी मजबूत होती है और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बेहतर होती है.



व्यायाम करें

शारीरिक मेहनत करने से भी आपका दिमाग दुरुस्त रहता है, इसमें खेल-कूद, रस्सी कूदना और योगाभ्यास करने जैसी प्रैक्टिस आपके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करती है.



रूल्स बनाएं

बच्चों को नियम और अनुशासन के साथ पढ़ने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए. उनके खाने और खेलने का एक समय निश्चित करना चाहिए और उन्हें इस अनुशासन को फॉलो करने के लिए प्रेरित करना चाहिए. इससे बच्चे तनाव मुक्त रहते हैं और उनका पढ़ाई में भी मन लगता है.



मेमरी कैसे बढ़ाएं

नियमित व्यायाम करें: व्यायाम करने से मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलता है और यादाश्त में सुधार होता है.



पर्याप्त नींद लें: नींद मस्तिष्क के लिए आराम का समय होता है और याददाश्त को मजबूत बनाने में मदद करती है.



स्वस्थ आहार लें: स्वस्थ आहार खाने से मस्तिष्क को पोषक तत्व मिलते हैं और याददाश्त में सुधार होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.