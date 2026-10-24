माता-पिता अपने बच्चे से जुड़ी हर छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखते हैं. फिर चाहे वो बात बच्चे की ग्रोथ और सेहत से जुड़ी हो या स्किन से. कई बार बच्चों के चेहरे पर जगह-जगह सफेद रंग के निशान या धब्बे जैसे दिखने लगते हैं. ऐसे में पेरेंट्स घबरा जाते हैं. ज्यादातर पेरेंट्स के मन में ख्याल आता है कि कहीं ये धब्बे किसी बीमारी की वजह से तो नहीं है या कहीं उनके बच्चे में किसी विटामिन की कमी तो नहीं है? इसी को लेकर फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट आंचल पंथ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने इस तरह के निशान होने का कारण और इसे ठीक करने का तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, बच्चों के चेहरे पर होने वाले इन हल्के सफेद धब्बों को पिटिरियासिस अल्बा (Pityriasis Alba) कहा जाता है. यह त्वचा से जुड़ी एक आम समस्या है, जो बच्चों में देखने को मिलती है. लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है. इससे अलग जब स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तब इस तरह के निशान पड़ जाते हैं.

स्किन एक्सपर्ट बताती हैं, हमारे शरीर में मेलानिन नाम का एक तत्व होता है, जो त्वचा को रंग देता है. जब स्किन का कोई पार्ट बहुत ड्राई हो जाता है, तो उसपर मेलानिन का असर थोड़ा कम नजर आता है. इसी वजह से वो हिस्सा बाकी चेहरे से थोड़ा लाइट दिखने लगता है. इस तरह चेहरे पर सफेद धब्बे दिख सकते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट आगे कहती हैं, कई माता-पिता को लगता है कि बच्चे के धूप में खेलने की वजह से सफेद दाग हो गए हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं होता है. धूप में जाने से चेहरे की आसपास वाली त्वचा टैन होकर डार्क हो जाती है. वहीं, सफेद धब्बों वाली जगह का रंग हल्का ही रहता है. ऐसे में सफेद धब्बे और ज्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, इस तरह के निशान को साफ करने के लिए बच्चे की स्किन को ड्राई न होने दें. रोजाना अच्छी तरह मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे त्वचा मुलायम रहेगी और धब्बों नहीं पड़ेंगे. इससे अलग बच्चे को बाहर ले जाते समय टोपी पहनाएं और उसकी उम्र के हिसाब से सही सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें.

अगर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी धब्बे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है. डॉक्टर जरूरत पड़ने पर कोई दवा या क्रीम दे सकते हैं. बिना सलाह के खुद से कोई क्रीम या प्रोडक्ट बच्चे के चेहरे पर न लगाएं.

यहां देखें वीडियो-

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