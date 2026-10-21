बाथरूम का पटला कैसे साफ करें? खारे पानी के दाग कैसे हटाएं प्लास्टिक के पटले से

बाथरूम में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक का पटला कुछ ही दिनों में गंदा और बदरंग दिखने लगता है. खासकर अगर आपके घर में खारा पानी आता है, तो उस पर सफेद या पीले रंग की परत जमने लगती है. शुरुआत में ये दाग हल्के होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे इतने जिद्दी हो जाते हैं कि साबुन और डिटर्जेंट से रगड़ने पर भी आसानी से नहीं निकलते है. ऐसे में कई लोग नया पटला खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं. लेकिन ऐसा करने से पहले कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं. सफेद सिरका और साइट्रिक एसिड जैसे पदार्थ पानी के खनिजों से बने कुछ दाग हटाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, प्लास्टिक की क्वालिटी और दागों की प्रकृति के हिसाब से इनका असर अलग-अलग हो सकता है. आइए जानते हैं प्लास्टिक के पटले को साफ करने के तरीके.

सफेद सिरके से कैसे साफ करें पटले के दाग

जानकारी के अनुसार, खारे पानी के कारण जमा हुई खनिजों की परत को हटाने के लिए सफेद सिरका इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए एक कपड़े या स्पंज पर थोड़ा सफेद सिरका लगाएं और दाग वाली जगह पर फैलाएं. करीब 10-15 मिनट बाद मुलायम स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें और सााफ पानी से धो लें. अगर दाग पूरी तरह नहीं निकलते हैं, तो इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं. पहले पटले के किसी छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर इसका असर जांच लें.

बेकिंग सोडा से हटाएं जिद्दी दाग

अगर पटले पर गंदगी और साबुन की परत भी जमा है, तो बेकिंग सोडा मददगार हो सकता है. इसके लिए थोड़ा बेकिंग सोडा लेकर उसमें पानी मिलााकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे दाग वाली जगह पर लगाएं और कुछ मिनट बाद मुलायम स्पंज से साफ करें. इसके बाद पटले को अच्छी तरहह धो लें. प्लास्टिक पर खरोंच पड़ने से बचाने के लिए तार वाले स्क्रबर का इस्तेमाल न करें.

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साइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते समय बरतें सावधानी

साइट्रिक एसिड खनिजों की परत हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा प्लास्टिक की सतह को नुकसाान पहुंचा सकती है. इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले प्रोडक्ट के निर्देश पढ़ें और बहुत कम मात्रा में घोल बनाकर छिपे हुए हिस्से पर जांच करें. बिना निर्देश के तेज या गाढ़ा घोल बनाकर लंबे समय तक पटले पर न छोड़ें. नींबू और नममक से जोर लगाकर रगड़ने से भी बचें, क्योंकि इससे सतह पर खरोंच आ सकती है.

प्लास्टिक के पटले पर दोबारा दाग जमने से कैसे रोकें

सफाई के बाद पटले को सूखे कपड़े से पोंछ दें या पानी निकलने के लिए तिरछा करके रखें. उस पर पानी जमाा न होने दें. समय-समय पर हल्के साबुन और मुलायम स्पंज से सफाई करते रहें. इससे खारे पाानी के खनिजों की परत जमने की आशंका कम हो सकती है.

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