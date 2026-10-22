नीम, रीठा और कड़ी पत्ते से घर पर बनाएं नेचुरल पाउडर, जानें इस्तेमाल का तरीका

महंगे शैंपू, हेयर मास्क और फेस पैक इस्तेमाल करने के बजाय अगर आप बालों और स्किन की देखभाल के लिए घरेलू विकल्प तलाश रहे हैं तो नीम, रीठा और कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनका उपयोग पारंपरिक तौर पर बालों और त्वचा की देखभाल में किया जाता रहा है. रीठा, नीम और कड़ी पत्ते को सुखाकर पाउडर बनाया जा सकता है, जबकि रीठा का इस्तेमाल बालों की सफाई के लिए किया जाता है. हालांकि, इनसे बाल झड़ना बंद होने या त्वचा की समस्याएं ठीक होने के दावों के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं. आइए जानते हैं इन्हें घर पर तैयार करने और इस्तेमाल करने का सही तरीका.

नीम और कड़ी पत्ते से ऐसे बनाएं पाउडर

नीम और करी पत्ते का पाउडर बनाने के लिए दोनों की 2-2 कप साफ पत्तियां लें. सबसे पहले पत्तियों को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े पर फैला दें. इन्हें छांव और हवादार जगह पर पूरी तरह सूखने दें. जब पत्तियां कुरकुरी हो जाएं, तो मिक्सी के सूखे जार में डालकर बारीक पीस लें. पत्तियों में नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पााउडर में फफूंद लगने का खतरा हो सकता है।

रीठा पाउडर से बालों की सफाई कैसे करें?

रीठा का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से बाल धोने के लिए किया जाता है. इसके लिए 2 चम्मच रीठा पाउडर में थोड़ा गुनगुना पानी मिलाकर पतला पेस्ट बनााएं. इसे गीले बालों और स्कैल्प पर हल्के हाथों से लगाएं और अच्छी तरह पानी से धो लें. रीठा आंखों में न जाए, इसका खास ध्यान रखें. क्योंकि इससे जलन हो सकती है. पहली बार इस्तेमााल करने से पहले थोड़ी मात्रा में लगाकर प्रतिक्रिया जांच लें.

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आंवला और शिकाकाई के साथ भी कर सकते हैं इस्तेमाल

बता दें कि बालों की सफाई के लिए रीठा, आंवला और शिकाकाई पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर इस्तेमााल किया जा सकता है. इसमें पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और बालों पर कुछ मिनट लगाकर रखें. इसके बाद अच्छी तरह धो लें. अगर बााल रूखे होने लगें या स्कैल्प में खुजली हो, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

चेहरे पर लगाने से पहले करें पैच टेस्ट

इसके अलावा, नीम और कड़ी पत्ते के पाउडर में थोड़ा सादा दही मिलाकर पैकक बनाया जा सकता है. इसे चेहरे पर लगााने से पहले हाथ के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करें. जलन, लालिमा या खुजली होने पर इसका इस्तेमाल न करें. नींबू जैसे तेज एसिडिक पदार्थ मिलाने से भी बचें क्योंकि इससे त्वचाा में जलन हो सकती है.

पाउडर को स्टोर करते समय रखें ध्यान

बता दें कि तैयार पाउडर को सााफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में रखें. इसे निकालने के लिए हमेशा सूखी चम्मच का इस्तेमाल करें. नमी, बदबू या फफूंदद दिखाई देने पर पाउडर फेंक दें. ध्यान रखें कि घरेलू नुस्खे बााल झड़ने, रूसी या त्वचा की बीमारी का प्रमाणित इलाज नहीं हैं. समस्या लगातार बनी रहे, तो स्किनन एक्सपर्ट से सलाह लें.

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