Baba ramdev back pain yoga : कभी-कभी झुकते समय कमर में खिंचाव सा लगता है या दिनभर लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते हुए पीठ अकड़ जा रही है. अगर हां तो समझ लीजिए कि आपकी पीठ SOS (Save Our Spine) भेज रही है. इसे बार-बार इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है. बहुत से लोग इसके लिए महंगे-महंगे पेनकिलर या फिजियोथेरेपी पैकेज लेते हैं लेकिन ज्यादा आराम नहीं मिल पाता है. ऐसे में सबसे सरल, सटीक और नेचुरल उपाय यानी योग (Best yoga poses for back pain relief) को अपना सकते हैं. योग गुरु स्वामी रामदेव ने बताया कि रोजाना सिर्फ 15 मिनट तीन खास योगासन (Baba Ramdev yoga for spine and back problems) कर लें, तो कमर और पीठ लोहे की तरह मजबूत हो सकती है और पुराना से पुराना पीठ दर्द (Yoga for back pain and slip disc problem) झट से गायब हो सकता है. आइए जानते हैं इन तीनों आसनों को और इन्हें करने का तरीका...

1. भुजंगासन (Cobra Pose)

कैसे करें

पेट के बल लेट जाएं.

हथेलियों को कंधों के पास जमीन पर रखें.

गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ कमर से सिर तक उठाएं.

नाभि जमीन से सटी होनी चाहिए.

कुछ सेकंड रुककर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस उसी पोजिशन में आ जाएं.

क्या हैं फायदे

रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है.

स्लिप डिस्क और लम्बर पेन में राहत.

शरीर की थकान और मेंटल स्ट्रेस कम करता है.

2. शलभासन (Locust Pose)

कैसे करें

पेट के बल लेट जाएं और हाथों को शरीर के नीचे रखें.

अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं.

गर्दन सीधी और सांस नॉर्मल रखें.

5–10 सेकंड तक होल्ड करें और धीरे-धीरे नीचे लाएं.

क्या हैं फायदे

पीठ के निचले हिस्से को मजबूती देता है.

साइटिका (Sciatica) में फायदेमंद

डाइजेशन और लिवर फंक्शन बेहतर बनाता है.

3. अर्ध पवनमुक्तासन (Half Wind-Relieving Pose)

कैसे करें

पीठ के बल लेट जाएं और एक पैर को घुटने से मोड़कर पेट की ओर लाएं.

दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें और सिर को घुटने से लगाएं.

कुछ सेकंड होल्ड करें और सांस लेते हुए वापस आएं.

दूसरे पैर से इसे दोहराएं.

क्या हैं फायदे

निचले हिस्से के मसल्स को रिलैक्स करता है.

गैस और पाचन से जुड़ी परेशानियां भी दूर करता है.

स्पाइन को रिलाइन करता है और फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ाता है.

योग गुरु रामदेव की सलाह

रामदेव कहते हैं, 'अगर सुबह खाली पेट इन तीन आसनों को सही तकनीक से किया जाए तो पीठ दर्द के साथ-साथ पेट, लंग्स और मेंटल स्ट्रेस से राहत मिलती है. ये घरेलू इलाज है, लेकिन इसका असर इंटरनेशनल लेवल का है. इसे हर किसी को रेगुलर तौर पर करना चाहिए.'

इन आसनों से क्या-क्या होगा

स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम धीरे-धीरे रिकवर हो जाएगी.

लोअर बैक पेन दूर होगा और स्ट्रेच-मजबूती आएगी.

ऑफिस वर्क से थकान दूर होगी, रीढ़ को रिफ्रेश होने का मौका और लचीलापन मिलेगा.

गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा.

बुजुर्गों में पीठ झुकना खत्म हो सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

1. कोई गंभीर पीठ की बीमारी हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें.

2. आसन करते समय सांसों पर विशेष ध्यान दें.

3. शुरुआत में हर आसन को 3-3 बार दोहराएं, फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं.