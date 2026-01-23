कंघी करते ही हाथ में आ जाता है बालों का गुच्छा, तो नारियल तेल में मिलाकर लगा लें ये चीज

Coconut Oil For Hair Fall: आज के समय में बालों से जुड़ी समस्याएं काफी देखी जाती हैं. अगर आप भी अपने कमजोर बालों की वजह से परेशान हैं यानि कंघी करते ही बालों का गुच्छा हाथ में आ जाता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने बालों को लंबा घना और मजबूत बना सकते हैं. बालों के झड़ने की कई वजह हो सकती हैं. कुछ लोगों का मानना है कि डैंड्रफ ज्यादा होने से बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि सही तेल न लगाने से भी बाल झड़ते हैं. तो चलिए जानते हैं बालों को झड़ने से बचाने के लिए क्या करें.

बाल क्यों झड़ते हैं? (Why does hair fall)

बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें तनाव, हार्मोनल बदलाव, गर्भावस्था, थायरॉइड, पोषण की कमी, आयरन, जिंक, विटामिन, कुछ दवाएं, केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, और कुछ बीमारियां शामिल हैं.

बालों को झड़ने से बचाने के लिए क्या करें- (What to do to prevent hair fall)

बालों को झड़ने से बचाने के लिए आप मेथी दाना और नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेथी बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है. मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है. ये बालों का झड़ना कम करते हैं और बालों की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल- मेथी के दानों को नारियल तेल में भिगो दें. या फिर नारियल तेल में डालकर पका लें. फिर तेल को छानकर एक जार में भर लें. इसे आप हफ्ते में 2 बार बालों में लगाकर मसाज करें, फिर 2-3 घंटे बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें. ऐसा करने से न सिर्फ बालों का झड़ना कम होगा बल्कि, मजबूती भी मिलेगी.

बालों में नारियल तेल लगाने के फायदे- (Coconut Oil Benefits of Hair)

1. बालों का झड़ना-

बालों में नारियल तेल लगाने से स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. जिससे जड़ें मजबूत होती हैं और बाल कम झड़ते हैं.

2. डैंड्रफ-

नारियल तेल में मौजूद एंटी-फंगल गुण रूसी पैदा करने वाले यीस्ट को खत्म करते हैं और स्कैल्प को नमी दे सकते हैं.

3. बालों की ग्रोथ-

नारियल तेल पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण बालों की ग्रोथ में मदद कर सकता है.

4. मजबूती-

नारियल तेल बालों के प्रोटीन से जुड़कर उन्हें अंदर से मजबूत बनाने में मददगार है.

