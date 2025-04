Tips to Reuse old and Dry Nail Polish: सुंदर नाखून हर किसी को पसंद आते हैं. नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए बाजार में कई तरह के नेल पेंट हैं. आप भी तरह तरह के रंगों के नेलपेंट्स से अपने नेल्स को सुंदर बनाती होंगी. लेकिन अक्सर पुराने नेल पेंट (nail paint hacks and Tips) रखे रखे सूख कर गाढ़े हो जाते हैं. ऐसे में इनको नेल्स पर लगाना काफी मुश्किल हो जाता है. कई बार नए नए कलर के नेल पेंट्स आने के बाद पुराने नेलपेंट्स अलमारी में रखे रह जाते हैं. ऐसे में अक्सर लोग पुराने और गाढ़े हो चुके नेल पेंट्स को फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अब किसी काम के नहीं रह गए हैं. अगर आपकी भी अलमारी में ऐसे सूखे और पुराने नेल पेंट्स रखे हैं तो उन्हें फेंकने की बजाय आप खास तरीके से उनको री यूज (nailpaint amazing hacks)कर सकती हैं. चलिए आज जानते हैं कि घर में पड़े पुराने और सूख चुके नेल पेंट्स को किस तरह री यूज (How to Reuse old nail paint) करके पैसे बचाए जा सकते हैं.

पुराने और सूखे नेल पेंट को कैसे करें रीयूज (How to Reuse Old nail paint)

आपकी अलमारी में रखे कई तरह के पुराने नेलपेंट्स अब काम में आ सकते हैं. अगर आपको लगता है कि वो सूख कर गाढ़े हो गए हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. आपको बस बाजार से नेल पेंट रिमूवर या नेल पेंट थिनर खरीद कर लाना है. इसकी मदद से आपके नेल पेंट पतले हो जाएंगे. सबसे पहले थोड़ा सा नेल पेंट थिनर लीजिए और पुराने नेल पेंट की बोतल में डालें. अब इसे अच्छी तरह हिलाकर मिक्स कीजिए. आप देखेंगे कि इससे आपका गाढ़ा नेल पेंट पतला हो गया है. अब आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं. ठीक इसी तरह आप नेल पेंट रिमूवर डालकर भी नेल पेंट को पतला कर सकते हैं. इसके अलावा आप कुछ पुराने नेल पेंट्स को एक साथ किसी एक बोतल में डालकर थिनर डाल सकते हैं. इससे आपके पास एक नए कलर का नेल पेंट तैयार हो जाएगा.

गर्म पानी की मदद से नेल पेंट को करें पतला (use Warm Water to Reuse nail paint)

अगर आपका नेल पेंट पूरी तरह सूख गया है तो इसकी बोतल को आप गर्म पानी के बर्तन में डालकर कुछ देर रखिए. 10 से 15 मिनट गर्म पानी में रखने से नेल पेंट की बोतल में रखा पेंट पतला हो जाएगा. आपको इस बात का ख्याल रखना है कि नेल पेंट की बोतल को बहुत ज्यादा गर्म पानी में ज्यादा देर तक नहीं रखना है वरना बोतल टूट सकती और नेल पेंट बर्तन में ही घुल जाएगा

Photo Credit: Pexels

नेल आर्ट करें या पेंटिंग बनाएं (nail Art and Painting)

पुराने और गाढ़े हो चुके नेल पेंट को आप नेल आर्ट की तरह यूज कर सकती है. इसे पूरी तरह नेल पर लगाने की बजाय इसे आर्ट की तरह नेल पेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं. आप चाहें तो क्राफ्ट के आइटम सजाने के लिए या कप और बाउल पर ड्राइंग करने के लिए भी इस नेल पेंट को यूज कर सकते हैं. आप सूखे हुए नेलपेंट में थिनर मिलाकर इसे सुंदर पेंटिंग भी बना सकते हैं.

मनचाहा नेल पेंट बनाने का शानदार तरीका (How to make new nail paint Color)

कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बाहर जाना है और ड्रेस से मेल खाता नेल पेंट आपकी अलमारी में नहीं है. ऐसे में परेशान होने की बजाय आप एक शानदार तरीके को यूज कर सकते हैं. आपको दुकान से एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट खरीदना है. अब इस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट को आधा खाली कर दीजिए. इसके बाद ड्रेस के कलर से मेल खाता आईशैडो कॉस्मेटिक किट से खुरच कर अलग कर लीजिए. इसे क्रश करके ट्रांस पेरेंट नेल पेंट वाली बोतल में डालें. अब एक टूथपिक की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कीजिए. इससे आपकी ड्रेस से मेल खाता नेल पेंट तुरंत तैयार हो जाएगा. आप चाहें तो बाजार में मिलने वाले तरह तरह के रंग के स्पार्कल भी इसमें मिला सकती हैं. इससे आपके नेल पेंट का डिजाइन शानदार हो जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.