Is It Right To Rub Ice On Face: चेहरे पर बर्फ लगाना एक बहुत कॉमन हैक है, जो स्किन को ठंडक देता है, फ्रेशनेस फील करवाता है और इंस्टेंट ग्लो भी देता है. लेकिन चेहरे पर बर्फ लगाना आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकता है. भले ही कई सेलिब्रिटी आजकल चेहरे पर बर्फ घिसते हैं या बर्फ के पानी में चेहरे को डुबोकर रखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार चेहरे पर बर्फ लगाना बेहद नुकसानदायक (Chehre Par Barf Lagane Ke Nuksan) हो सकता है. इससे चेहरे की वेन्स टूटती है और स्किन रिपेयर नहीं होती है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं चेहरे पर बर्फ लगाने के नुकसान क्या होते हैं.

डॉक्टर शहला अग्रवाल ने बताया चेहरे पर बर्फ लगाना सही या गलत (Applying Ice On The Face Is Right Or Wrong)



इंस्टाग्राम पर nitipathbharat नाम से बने पेज पर डॉक्टर शहला अग्रवाल का एक वीडियो शेयर किया गया हैं. इसमें जब उनसे पूछा गया कि चेहरे पर आइसिंग करना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा कि चेहरे पर बर्फ लगाना बिल्कुल गलत होता है. ऐसा करने से स्किन की वेन्स ब्रेक होती है. उन्होंने बताया की एक हॉट बर्न होता है और एक कोल्ड बर्न होता है और चेहरे पर आइस लगाना कोल्ड बर्न का कारण बन सकता है. उन्होंने बताया कि यह ट्रेंड विदेशों से आया है. विदेश के लोग ठंडे टेंपरेचर में रहने के आदी होते हैं, इसलिए जब वह चेहरे पर बर्फ लगाते हैं तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन हम जैसे लोग गर्म देश से आते हैं, अगर हम अपने चेहरे पर बर्फ को लगाते हैं, तो चेहरे की वेन्स ब्रेक होने लगती है और चेहरा लाल दिखने लगता है. उन्होंने यह भी बताया कि हमें इंडियन वेदर के हिसाब से प्रोटेक्शन और मॉइश्चराइजेशन की जरूरत होती है ना कि चेहरे पर बर्फ लगाने की.

चेहरे पर बर्फ लगाने के नुकसान (Side Effect Of Rubbing Ice On Face)

आइस बर्न : बर्फ को सीधे चेहरे पर लगाने से स्किन पर लाल धब्बे, जलन और झुर्रियां आ सकती है. खासकर, सेंसेटिव स्किन वालों को सीधा आइस रब नहीं करना चाहिए. ड्राइनेस और स्किन इरिटेशन : जब आप बहुत ज्यादा बर्फ चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे चेहरे का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है. चेहरा रुखा बेजान लगने लगता है और स्किन में खिंचाव महसूस होता है. कैपिलरी डैमेज : बहुत ज्यादा चेहरे पर बर्फ लगाने से चेहरे की नसें सख्त हो जाती है, जिससे कैपिलरी डैमेज होता है और इससे चेहरे पर रैशेज या रेडनेस दिखने लगती है. सेंसेटिव स्किन पर रिएक्शन : अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और धूप और ठंडा वेदर को झेल नहीं पाती है, तो आपको बर्फ लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे रेडनेस, रैशेज और इरिटेशन हो सकती है. ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट : लंबे समय तक चेहरे पर बर्फ रगड़ने से ब्लड फ्लो धीरे हो जाता है, जिससे स्किन डल और मुरझाई हुई नजर आने लगती है.

चेहरे पर बर्फ लगाने का सही तरीका (The Right Way To Apply Ice On Your Face)

अगर आप गर्मियों में स्किन को फ्रेश रखने के लिए चेहरे पर बर्फ लगाना चाहते हैं, तो बर्फ को कभी भी सीधे चेहरे पर ना लगाएं.

इसे कॉटन के कपड़े में लपेटकर रखें और धीरे-धीरे टैप करके केवल 30 सेकंड से 1 मिनट तक लगाएं.

इससे ज्यादा बर्फ को चेहरे पर ना रगड़े, बीच में दो-पांच सेकंड का गैप भी करें.

दिन में एक बार से ज्यादा बड़ा बर्फ ना लगाएं, बर्फ लगाने के बाद तुरंत मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

अगर स्किन पर कोई रिएक्शन, एलर्जी, कट या पिंपल है तो बर्फ ना लगाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.