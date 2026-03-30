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हीट, पिंपल और कब्ज का रामबाण इलाज, गर्मी में रोज पीजिए बस 1 गिलास, पाएं ग्लोइंग स्किन और पेट साफ

Aloe Vera Juice Benefits: एलोवेरा को स्किन, पेट और इम्यूनिटी के लिए रामबाण माना जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं गर्मियों में रोज एक गिलास एलोवेरा जूस पीने से क्या होता है? आइए जानते हैं.

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हीट, पिंपल और कब्ज का रामबाण इलाज, गर्मी में रोज पीजिए बस 1 गिलास, पाएं ग्लोइंग स्किन और पेट साफ
Aloe Vera Juice Benefits: गर्मियों में एलोवेरा जूस एक आसान, सस्ता और असरदार उपाय है.

Aloe Vera Juice Ke Fayde: गर्मियों का मौसम आते ही शरीर कई तरह की परेशानियों से घिर जाता है, जैसे ज्यादा पसीना आना, थकान, डिहाइड्रेशन और त्वचा संबंधी समस्याएं. ऐसे समय में लोग ऐसे घरेलू उपाय ढूंढते हैं जो शरीर को ठंडक दें और स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं. एलोवेरा जूस एक ऐसा ही प्राकृतिक उपाय है, जो न सिर्फ शरीर को ठंडा रखता है बल्कि त्वचा और पेट के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. आयुष मंत्रालय भी इसके सेवन की सलाह देता है. एलोवेरा यानी घृतकुमारी का जेल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसका रेगुलर सेवन शरीर को अंदर से हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखता है.

गर्मियों में एलोवेरा जूस पीने के फायदे | Benefits of Drinking Aloe Vera Juice in Summer

1. शरीर को देता है ठंडक

एलोवेरा जूस प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है. गर्मी में जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तब इसका सेवन शरीर को अंदर से ठंडक देता है. इससे लू लगने, चक्कर आने और बेचैनी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है.

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2. त्वचा को बनाता है ग्लोइंग

गर्मी में त्वचा अक्सर रूखी या चिपचिपी हो जाती है. एलोवेरा जूस त्वचा को हाइड्रेट करता है और उसे अंदर से पोषण देता है. इसके नियमित सेवन से त्वचा साफ, मुलायम और चमकदार बनती है. साथ ही मुंहासे और दाग-धब्बे भी कम होते हैं.

3. पेट को रखे साफ और मजबूत

गर्मियों में कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. एलोवेरा जूस पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट को साफ रखता है. यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है.

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4. शरीर को रखे हाइड्रेटेड

ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. एलोवेरा जूस शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और प्यास को भी शांत करता है. इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर को ऊर्जा देते हैं.

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5. इम्यूनिटी को करे मजबूत

एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इससे शरीर गर्मी में होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है.

कैसे बनाएं एलोवेरा जूस?

ताजा एलोवेरा का जेल निकालकर उसे पानी में मिलाएं. स्वाद के लिए इसमें नींबू का रस, शहद या काला नमक मिला सकते हैं. सुबह खाली पेट एक गिलास पीना सबसे फायदेमंद होता है. बाजार में मिलने वाला जूस भी लिया जा सकता है, लेकिन बिना चीनी वाला विकल्प बेहतर होता है.

सावधानी भी जरूरी:

हालांकि एलोवेरा जूस फायदेमंद है, लेकिन गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे या गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

गर्मियों में एलोवेरा जूस एक आसान, सस्ता और असरदार उपाय है, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ त्वचा और पाचन को भी दुरुस्त रखता है. इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप हेल्दी और तरोताजा रह सकते हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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