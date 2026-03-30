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क्या आप सच में फिट और निरोगी हैं? जान लीजिए हेल्दी शरीर के 7 दमदार संकेत

Healthy Body Signs: क्या आप निरोगी है अगर आप शरीर में दिखाई देने वाले इन संकेतों को पहचान लें तो खुद अपनी हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं. चलिए जानते हैं स्वस्थ शरीर के 7 बड़े संकेत.

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क्या आप सच में फिट और निरोगी हैं? जान लीजिए हेल्दी शरीर के 7 दमदार संकेत
Healthy Body Signs: शरीर तब भी कई संकेत देता है जब वह पूरी तरह फिट होता है.

Signs of Good Health: आजकल हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे पहचानें कि हमारा शरीर हेल्दी है या नहीं? अक्सर हम बीमारी के लक्षणों पर ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर तब भी कई संकेत देता है जब वह पूरी तरह फिट होता है. ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारा शरीर अंदर से मजबूत है और सही तरीके से काम कर रहा है. अगर आप इन संकेतों को समझ लें, तो बिना किसी टेस्ट के भी अपनी हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 7 खास संकेत, जो बताते हैं कि आप निरोगी जीवन जी रहे हैं.

आप निरोगी हैं ये 7 संकेत बताते हैं | These 7 Signs Indicate That You Are Healthy

1. जल्दी और गहरी नींद आना

अगर आप बिस्तर पर लेटने के 10-15 मिनट के अंदर आराम से सो जाते हैं और सुबह बिना अलार्म के ताजगी के साथ उठते हैं, तो यह अच्छी सेहत का संकेत है. गहरी नींद शरीर को रिपेयर करने का समय देती है.

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2. दिनभर एनर्जी से भरपूर रहना

पूरे दिन बिना थकान के काम करना और सुस्ती महसूस न होना बताता है कि आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है. बार-बार थकान होना कमजोरी का संकेत हो सकता है.

3. पाचन का सही होना

अगर आपको गैस, एसिडिटी या भारीपन की समस्या नहीं होती और खाना आसानी से पच जाता है, तो यह मजबूत पाचन तंत्र का संकेत है. हेल्दी पाचन का मतलब है शरीर पोषण अच्छे से ले रहा है.

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4. साफ त्वचा और गुलाबी जीभ

चेहरे पर चमक और साफ त्वचा बताती है कि शरीर अंदर से हेल्दी है. वहीं गुलाबी और साफ जीभ भी अच्छे पाचन और शरीर की साफ-सफाई का संकेत है.

5. मन शांत और खुश रहना

अगर आपका मन शांत रहता है, काम में मन लगता है और आप बिना तनाव के रहते हैं, तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के अच्छे होने का संकेत है.

6. जल्दी रिकवरी होना

हेल्दी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. अगर आपको सर्दी-खांसी या बुखार जल्दी ठीक हो जाता है, तो यह आपकी इम्युनिटी के मजबूत होने का संकेत है.

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7. समय पर भूख लगना

अगर आपको समय पर अच्छी भूख लगती है और खाने के बाद संतुष्टि महसूस होती है, तो यह हेल्दी पाचन और संतुलित शरीर का संकेत है.

हेल्दी शरीर केवल बीमारी न होने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक बैलेंस और एक्टिव लाइफस्टाइल का रिजल्ट है. अगर आपके शरीर में ये 7 संकेत दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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