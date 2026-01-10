ISPL Season 3: अक्षय, राम चरण और सूर्या साथ आए नजर, वायरल वीडियो में दिखा मजेदार खेल

9 जनवरी 2026 को सूरत के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) सीजन 3 का भव्य उद्घाटन हुआ. इस स्टार-स्टडेड इवेंट में बॉलीवुड, टॉलीवुड और कोलिवुड के बड़े नाम एक साथ आए- अक्षय कुमार, राम चरण, सूर्या, अमिताभ बच्चन और क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर शामिल थे . इस इवेंट में एक्टर्स के एक-दूसरे से बातचीत करते और मस्ती करते हुए कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आईं. एक वीडियो में राम चरण और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक-दूसरे को ग्रीट किया और बातचीत की. अमिताभ आए और राम ने जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें गले लगाया. उन्होंने अमिताभ को उनकी फिल्म कल्कि 2898 AD के लिए बधाई भी दी. दिग्गज एक्टर ने राम से बात करते हुए फिल्म के VFX की तारीफ की.

अक्षय कुमार सूर्या और राम के साथ खेलते हुए

एक और वीडियो में अक्षय कुमार मैदान पर सूर्या और राम के साथ कैच खेलते हुए दिखे. उन्होंने खेलते समय उन्हें छेड़ा भी, जिससे एक्टर्स हंसने लगे. एक और क्लिप में सूर्या, अक्षय और राम ने पैपराजी के लिए एक साथ पोज दिया. इवेंट के दौरान राम अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए भी दिखे. अमिताभ, अक्षय और राम गेम देखने के लिए एक साथ बैठे हुए भी दिखे.

X पर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने अमिताभ, अक्षय और सचिन के साथ तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "गेम ऑन! ISPL सीजन 3 शुरू हो गया है. ISPL सीजन 3 आज शुरू हो रहा है, जो जमीनी स्तर की क्रिकेट की सच्ची भावना का जश्न मना रहा है, जो उभरती प्रतिभाओं के लिए एक शक्तिशाली मंच है. उद्घाटन में शामिल होकर और अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सूर्या, राम चरण और अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों सहित दिग्गजों और आइकनों के साथ बातचीत करके खुशी हुई.

ISPL सीजन 3 के बारे में

ISPL की एक रिलीज के अनुसार, ISPL सीजन 3 शुक्रवार को सूरत के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में शुरू हुआ. इसमें एक महीने तक चलने वाले हाई-ऑक्टेन टेनिस-बॉल T10 क्रिकेट का वादा किया गया है और भारत की स्ट्रीट-क्रिकेट संस्कृति का एक जीवंत उत्सव मनाया जाएगा. 9 जनवरी से 6 फरवरी तक निर्धारित, तीसरे सीजन में आठ फ्रेंचाइजी 44 तेज गति वाले मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी. सीजन के पहले मैच में माझी मुंबई का मुकाबला श्रीनगर के वीर से हुआ. ISPL सीजन 3 की टीमों में डिफेंडिंग चैंपियन माझी मुंबई (अमिताभ बच्चन इसके को-ओनर हैं), टाइगर्स ऑफ कोलकाता (सौरव गांगुली, सैफ अली खान और करीना कपूर), श्रीनगर के वीर (अक्षय कुमार), चेन्नई सिंगम्स (सूर्या), बेंगलुरु स्ट्राइकर्स (ऋतिक रोशन) और फाल्कन राइजर्स हैदराबाद (राम चरण) शामिल हैं. साथ ही नई टीमें दिल्ली सुपरहीरोज (सलमान खान) और अहमदाबाद लायंस (अजय देवगन) भी लीग में शामिल हुई हैं, जिससे लीग में और भी ज्यादा रोमांच और मुकाबला बढ़ गया है.