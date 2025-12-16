Morning Routine for Weight Loss 2026: वेट लॉस के लिए नए साल से रोज सुबह अपनाएं ये 6 आदतें, कुछ ही दिनों में खुद दिख जाएगा रिजल्ट

Weight Loss Morning Routine: आजकल की तनाव और स्ट्रेस भरी जिंदगी में वजन बढ़ने की समस्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. लंबे समय तक ऑफिस में एक ही जगह बैठे रहने और फिजिकल एक्टिविटी न करने से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है. कई लोग वेट लॉस करने के लिए तमाम प्रयास भी करते हैं लेकिन रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. दरअसल, वेट लॉस के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि सुबह की दिनचर्या में कुछ बदलाव करना भी बेहद जरूरी है. आज हम आपको मॉर्निंग ऐसी रुटीन की 6 आदतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें नए साल से अपनाकर आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं. ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में आपको सकारात्मक बदलाव दिखना शुरू हो सकता है.

1. प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट खाएं

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक वेट लॉस के लिए सुबह-सुबह मसालेदार ब्रेकफास्ट करने की जगह आप प्रोटीन वाला फूड खाएं. हाई-प्रोटीन नाश्ता करने से भूख कम लगती है और ये वजन घटाने में भी मदद करता है.

वेट लॉस के लिए आप अपनी सुबह की शुरुआत 1 से 2 गिलास पानी पीकर करें. हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक पानी पीने से भूख कम लगती है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.

रोज सुबह अपना वजन तौलना वेट लॉस के लिए प्रभावी तरीकों में से एक हो सकता है. ऐसा करने से आपक वेट लॉस के लिए मोटिवेट होंगे और सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ेगा.

सुबह परदे खोलकर धूप अंदर आने देना या कुछ मिनट बाहर धूप में बिताना वेट लॉस का प्रभावी तरीका हो सकता है. हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यम स्तर की रोशनी के संपर्क में आने से वजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही इससे शरीर में विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है

सही खानपान और नियमित व्यायाम की तरह वेट लॉस के लिए नींद का शेड्यूल बनाना भी बहुत जरूरी माना जाता है. अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप रोज कम से कम 8 घंटे की नींद लेने का लक्ष्य रखें.

वेट लॉस के लिए सुबह उठकर सबसे पहले एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें. वजन घटाने के लिए यह सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.