Drinking Water in Silver Glass: मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत को कई बार चांदी के गिलास (Drinking Water in Silver Glass) में पानी पीते देखा गया है. वो अक्सर चांदी के गिलास में पानी पीती हैं. कंगना का कहना है कि उनकी मां ने चांदी के गिलास में पानी पीने की सलाह दी है क्योंकि ये चंद्रमा को शीतलता प्रदान करता है और पित्त की समस्या वाले लोगों को इससे फायदे होता है. कंगना ही नहीं आयुर्वेद में भी चांदी के गिलास में पानी पीने के कई फायदे बताए गए हैं. पहले के दौर में राजा-महाराजा और जमींदार लोग भी चांदी के गिलास में पानी पीते थे और चांदी के बर्तनों (Eating in Silver Utensil) में ही खाना खाते थे. देखा जाए तो चांदी का गिलास महंगा जरूर आता है, लेकिन ये सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होता है. कहा जाता है कि चांदी के गिलास में पानी पीने से लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और दिल और दिमाग शांत रहता है. चलिए आज बात करते हैं कि चांदी के गिलास में पानी पीने और चांदी के बर्तन में खाना खाने से सेहत को क्या फायदे (Silver Utensil benefits for Health) मिलते हैं.

Yes my table maushi ji and that's my silver glass, my mom says if you feel like kicking someone's a** take deep breaths, drink water from this silver glass, cause silver represents moon it will calm you down... doing that right now 🙂 pic.twitter.com/ncs4t7lhFX