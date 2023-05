Acidity Home Remedy : खाना खाते ही बनने लगती है एसिडिटी तो बस यह चीजें खा लीजिए, तुरंत मिल जाएगी राहत

Gas and acidity home remedies : खाना खाने के बाद बस यह कर लें, मिलेगी गैस से तुरंत राहत.

खास बातें एसिडिटी से परेशान हैं.

चलिए आपको बताते हैं होम रेमेडी.

इन्हें खाते ही तुरंत मिलेगा आपको आराम.

Acidity Home Remedy: भागदौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी के चलते अब लोगों के खानपान में बदलाव आ गया है. बाहर का तला भुना और स्ट्रीट फूड खाकर अब बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उम्र के लोगों को गैस और एसिडिटी (Gas and Acidity) की समस्या होने लगी है. एसिडिटी आप किसी एक उम्र की समस्या नहीं बनी बल्कि ये सभी उम्र के लिए आम हो गई है. इससे पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे पेट फूलना, (Bloating) असहजता और पेट दर्द हो सकता है. इसके कई कारण (Reasons of Gas and Acidity ) हो सकते हैं. स्पाइसी फूड्स, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाना, गलत समय पर खाना खाना या सेहत संबंधी कोई परेशानी के कारण गैस और एसिडीटी की समस्या हो सकती है. कुछ घरेलू उपाय (Home remedies for Gas and Acidity) अपना कर इससे राहत पाई जा सकती है.

एसिडिटी को दूर करने के घरेलू उपाय | Home remedies for Gas and Acidity