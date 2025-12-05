अमरूद के पत्तों की चाय पीने से क्या होता है? आचार्य बालकृष्ण से जानिए फायदे और कैसे बनाएं अमरूद के पत्तों की चाय

Guava Leaf Tea Benefits: अमरूद एक ऐसा फल है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. अमरूद के फल के अलावा इसके पत्ते भी बहुत गुणकारी होते हैं. अमरूद के पत्तों की चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है. आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण ने अमरूद के पत्तों की चाय के फायदे बताए हैं. अमरूद के पत्तों की चाय पीने से पाचन में सुधार होता है, खांसी और सर्दी से राहत मिलती है और यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है.

अमरूद के पत्तों की चाय

आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक, अमरूद की पत्तियों को सुखाकर. इन्हें मोटा-मोटा कूट लें. इसमें 1-2 पत्तियां तुलसी, मरुआ, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग और अदरक को स्वादानुसार मिलाकर चाय बनाकर पिएं. इसे पीने से चाय का स्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही कई बीमारियों से बचाव भी होगा.

अमरूद के पत्तों की चाय से क्या होता है?

अमरूद के पत्ते विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉयड जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं. यह तत्व आंखों में दबाव कम करने, आंखों के सूखेपन को कंट्रोल करने और आंखों में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार जैसे लाभ प्रदान करते हैं. यह पाचन सुधार कर सकती है और दस्त जैसे लक्षणों से राहत दिला सकती है. इसकी पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी यौगिकों से भरपूर होती हैं. कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यह कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने वाले एंजाइमों को रोककर वजन कंट्रोल में मदद कर सकती है.

हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल वाले लोगों के लिए अमरूद के पत्तों की चाय बहुत असरदार हो सकती है. कुछ अध्ययनों के अनुसार, इसके नियमित सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद मिल सकती है.

ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए अमरूद के पत्तों की चाय लाभकारी हो सकती है. यह भोजन के बाद ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकती है.

अमरूद के पत्तों की चाय त्वचा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह त्वचा को चमकदार बनाने, मुंहासे और काले धब्बों को कम करने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को घटाने में मदद करती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.