दही, बेसन और हल्दी से घर पर बनाएं ये 3 नेचुरल स्क्रब, चेहरे के दाग-धब्बे हो जाएंगे गायब, त्वचा बनेगी मुलायम और चमकदार

Scrubs For Glowing Skin: हमारे घर की रसोई सिर्फ खाने के लिए ही नहीं होती, बल्कि रसोई में त्वचा की सुंदरता का राज भी छिपा होता है. सुंदर और चमकदार त्वचा पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, इनके इस्तेमाल से कुछ समय के लिए तो फायदा मिल जाता है, लेकिन ज्यादा समय तक टिकता नहीं है. अगर, आप लंबे समय तक ग्लोइंग स्किन और अपनी सुंदरता को बरकरार रखना चाहते हैं तो रसोई में रखी कुछ चीजों से नेचुरल स्क्रब तैयार कर सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए घर पर नेचुरल स्क्रब कैसे बनाएं.

कॉफी और शहद स्क्रब

दिन की शुरुआत करने के लिए कॉफी आवश्यक हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है. कॉफी के दाने त्वचा को एक्सफोलिएट करने, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने और पफीनेस को कम करने में मदद करते हैं. कॉफी शहद के साथ मिलाकर त्वचा को हाइड्रेटेड, नरम और चमकदार बनाती है. 2 बड़े चम्मच कॉफी पाउडर को 1 बड़ा चम्मच शहद के साथ मिलाएं. इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 2-3 मिनट तक मालिश करें. इसे 5-10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें.

बेसन और हल्दी त्वचा को चमकदार बनाने, एक्ने से लड़ने और त्वचा के रंग को समान बनाने में मदद करता है. बेसन त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, जबकि हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं. 2 बड़े चम्मच बेसन में एक चुटकी हल्दी मिलाएं. चिकना पेस्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध या दही मिलाएं. अपने चेहरे पर 2-3 मिनट तक मालिश करें, फिर गुनगुने पानी से धो लें.

ओटमील सिर्फ नाश्ते के लिए नहीं है, बल्कि यह त्वचा के लिए भी बहुत असरदार है. ओटमील त्वचा को एक्सफोलिएट करने का एक अच्छा तरीका है, खासकर संवेदनशील त्वचा के लिए. दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा को नरम और हाइड्रेटेड बनाता है. 2 बड़े चम्मच ओटमील को पीसकर दरदरा पाउडर बना लें. इसमें 1-2 चम्मच दही और कुछ बूंदें शहद की मिलाएं और चेहरे पर लगाएं. इसे धोने से पहले 10 मिनट तक लगा रहने दें.

