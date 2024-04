रिसर्च में हुआ खुलासा, सोने से पहले मोबाइल चलाने वाले बच्चे हो सकते हैं मोटापे का शिकार

कोविड महामारी के बाद से बच्चों का स्क्रीन पर बिताया जाने वाला समय बढ़ने को लेकर डर बढ़ गया है.

Obesity cause : एक अध्ययन से पता चला है कि जो बच्चे सोने से पहले आधे घंटे से ज्यादा तक स्क्रीन (mobile uses side effects) का उपयोग करते हैं और रात 10 बजे के बाद बिस्तर पर जाते हैं, उनमें मोटापे (obesity causes) का खतरा अधिक होता है. बार्सिलोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं (Researchers at the University of Barcelona) ने 2 से 12 वर्ष की आयु के 1,133 बच्चों का उनकी नींद की आदतों और स्क्रीन डिवाइस के उपयोग के साथ-साथ उनके डाइट और बॉडी मास इंडेक्स पर रिसर्च किया.