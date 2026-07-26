मानसून में AC का ये बटन दबाया तो बच जाएगा बिजली का बिल, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये ट्रिक

Aur Conditioner Mode: बारिश का मौसम आते ही गर्मी तो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से चिपचिपाहट लोगों की परेशानी बढ़ा देती है. ऐसे में ज्यादातर लोग AC चलाते हैं, लेकिन मन में एक डर भी रहता है कि कहीं बिजली का बिल ज्यादा न आ जाए. अगर आप भी मानसून में AC चलाते हैं, तो रिमोट का एक छोटा सा बटन आपके काफी काम आ सकता है. बहुत से लोग इस बटन के बारे में जानते ही नहीं हैं. जबकि इसे ऑन करके आप कमरे को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं और बिजली का खर्च भी कुछ कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं मानसून में AC का कौन सा मोड सबसे ज्यादा काम आता है.

ड्राई मोड क्या है? (What is Dry Mode)

आजकल आने वाले ज्यादातर AC में ड्राई मोड या मानसून मोड दिया जाता है. ये मोड खास तौर पर बारिश के मौसम के लिए बनाया गया है. इसे ऑन करने पर AC हवा में मौजूद नमी कम करता है. इससे कमरे की चिपचिपाहट दूर होती है और बिना बहुत ज्यादा ठंडा किए भी अच्छा महसूस होता है.

ड्राई मोड कैसे ऑन करें? (How to Turn On Dry Mode)

अगर आपके AC के रिमोट पर Dry या Monsoon लिखा हुआ है, तो बस उस बटन को दबा दें. कुछ AC में ये Mode बटन के अंदर भी मिलता है. एक बार बटन दबाते ही AC अपने आप ड्राई मोड में चलने लगता है.

बिजली का बिल कैसे होगा कम? (How It Saves Electricity)

ड्राई मोड में AC हर समय पूरी ताकत से नहीं चलता. वो बीच-बीच में चलता है. इसी वजह से कम बिजली खर्च होती है. साथ ही कमरे की नमी भी कम हो जाती है. इससे कमरा जल्दी अच्छा लगने लगता है और लंबे समय तक AC चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

फिल्टर साफ रखना भी जरूरी (Keep the Filter Clean)

बारिश के दिनों में AC का फिल्टर जल्दी गंदा हो जाता है. गंदा फिल्टर होने पर हवा ठीक से नहीं निकलती और AC पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसलिए कुछ दिनों के बीच फिल्टर जरूर साफ करें. इससे AC बढ़िया चलेगा और ठंडक भी अच्छी मिलेगी.

मानसून में यही मोड क्यों है बेहतर? (Why It Is Best for Monsoon)

बारिश के मौसम में सबसे बड़ी परेशानी गर्मी नहीं, बल्कि हवा में बढ़ी नमी होती है. ड्राई मोड इसी नमी को कम करने का काम करता है. यही वजह है कि कमरा ज्यादा अच्छा लगता है और बिजली का बिल भी कुछ हद तक कम आ सकता है.

यह भी पढ़ें: अलसी और चावल से बनाएं होममेड सीरम, झुर्रियों से मिलेगा छुटकारा, दमक जाएगी त्वचा

यह भी पढ़ें: Hair Care Tips: प्रियंका चोपड़ा की मां का देसी नुस्खा, मेहंदी में मिलाकर लगाएं ये चीज, बाल बनेंगे सिल्की