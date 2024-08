क्या आप भी सोचते हैं आलू खाने से बढ़ता है वजन, जानिए हाल में आई एक रिसर्च क्या कहती है इस बारे में

Potato For Weight Gain Hindi: वजन बढ़ाने के लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं. कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा भूख लगे और वह ज्यादा खाएं तो वजन बढ़ जाएगा. कहते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए थोड़े-थोड़े अंतराल पर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए. वजन बढ़ाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सहायक होते हैं. कई लोग वजन बढ़ाने के लिए आलू (How to use potato for weight gain) का सेवन भी करते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आलू खाने से वजन बढ़ता है. इस बारे में डॉक्टर कहते हैं कि आलू खाने से वजन बढ़े ये (Potato weight gain or loss) जरूरी नहीं है. हालांकि लोग वजन कम करने के लिए अपनी डाइट से आलू को जरूर हटा देते हैं. आलू खाने से वजन बढ़ता है (Potato weight gain or loss) ऐसा लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि आलू कार्ब्स का बेहतरीन स्रोत होता है.

एक्सपर्ट से जानिए आलू खाने से वाकई बढ़ता है वजन

एक्सपर्ट कहते हैं कि जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए आलू खाने का तरीका अलग होता है. जनरल ऑफ अमेरिकन कॉलेज आफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी बताती है कि वजन बढ़ाने के पीछे आपकी ओवरऑल डाइट जरूरी होती है. सिर्फ आलू खाने से वजन नहीं बढ़ता है.

बताती है कि वजन बढ़ाने के पीछे आपकी ओवरऑल डाइट जरूरी होती है. सिर्फ आलू खाने से वजन नहीं बढ़ता है. आलू खाने के भी तरीके होते हैं. अगर आप आलू को फ्राई करके अधिक मक्खन या क्रीम के साथ खाएंगे तो आपका वजन बढ़ सकता है. मक्खन या क्रीम को आलू को साथ मिक्स करके खाने से कैलोरी की मात्रा बढ़ती है जो वेट को गेन करने में मदद करती है. आलू खाने से बॉडी को भरपूर ताकत मिलती है, इससे थकान नहीं होती और कमजोरी दूर होती है. आलू कार्बोहाइड्रेट का बेहतरीन स्रोत है.

पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए आप फाइबर से भरपूर आलू खा सकते हैं या अपच और कब्ज की समस्या भी दूर करती है. आलू खाने से वजन बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करता है. आलू में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं, जो ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं. लेकिन आलू को पकाने के तरीके और मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है.

आलू खाने से वजन बढ़ने के कुछ कारण हैं

आलू में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शरीर में ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होते हैं और वजन बढ़ा सकते हैं. आलू को तलकर या मक्खन में पकाकर खाने से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त कैलोरी होती हैं. आलू में विटामिन और मिनरल होते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.