Visa Free Countries: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और लोगों ने घूमने का भी प्लान बनाना शुरू कर दिया है. कई लोग इस समय इंटरनेशनल ट्रिप का भी प्लान बनाते हैं लेकिन वीजा न होने के कारण अपनी पूरी प्लानिंग को कैंसिल कर देते हैं. दरअसल, वीजा के लिए कभी-कभी बहुत पेपरवर्क करवाना पड़ता है जिसमें बहुत सारा समय लग सकता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसे 8 वीजा फ्री देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप सर्दियों में एक अच्छी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में. इन देशों में आप नाइटलाइफ, एडवेंचर एक्टिविटीज, शानदार खाने और प्रकृति का अच्छे से आनंद भी उठा सकेंगे.

1. थाईलैंड (Thailand)

थाईलैंड में 30 दिनों के लिए वीजा फ्री एंट्री मिलती है. जनवरी-फरवरी का महीना यहां घूमने के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है. इस समय यहां का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. साथ ही इस दौरान ह्यूमिडिटी भी कम रहती है जिससे आप बाहर अच्छे वातावरण में आसानी से घूम सकते हैं. थाईलैंड जाने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चैन्नई से आसानी से फ्लाइट मिल सकती है. इसके अलावा यहां पर आपको बजट से लेकर लग्जरी तक हर तरह के होटल या होमस्टे मिल जाएंगे.

जनवरी-फरवरी में घूमने के लिए मालदीव्स भी अच्छी जगह हो सकती है. यहां आप पैडलबोर्डिंग, सनसेट क्रूज का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही यहां की यूनीक डिशेज आपका दिल ही जीत लेंगी. इसके अलावा यहां आपको यहां 8000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये प्रति रात की रेंज में होटल मिल आसानी से मिल जाएंगे.

सर्दियों में वीजा फ्री घूमने के लिए मॉरीशस अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है. यहां सुबह की धूप और दोपहर की हल्की बारिश, यात्रा को प्रभावित किए बिना द्वीप को हरा-भरा बनाए रखती है. प्रमुख भारतीय शहरों से यहां पहुंचने के लिए सीधी उड़ानें लगभग 4 से 5 घंटे का समय लेती हैं. यहां के होटल और रिसॉर्ट्स की रेंज 4000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक होती है.

सेशल्स में 90 दिनों की वीजा फ्री एंट्री मिलती है. दिल्ली-मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से यहां पहुंचने के लिए फ्लाइट करीब 4 से 5 घंटे का समय लेती है. सेशल्स में आप शानदार बीचेज, लोकल कैफे और वॉटर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं. यहां के गेस्टहाउस का रेंट 5000 रुपये से शुरू हो जाता है. वहीं, लग्जरी रिसॉर्ट्स का किराया 25,000 रुपये तक पहुंच सकता है.

भूटान में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री उपलब्ध है. नवंबर से लेकर फरवरी का समय यहां घूमने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है. यहां के वातावरण में मानसिक शांति का एहसास होता है. यहां टूरिस्ट्स एमा दात्शी, मोमोज, सूखी मिर्च के व्यंजन खाना बहुत पसंद करते हैं. भूटान में आपको 4000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक की रेंज में बजट वाले होमस्टे मिल सकते हैं.

नेपाल में भी भूटान की तरह भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री होती है. यहां आप फ्लाइट और सड़क के रास्ते से भी पहुंच सकते हैं. यहां टूरिस्ट्स अधिकतर पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ मंदिरों की यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं. रहने के लिए आपको यहां होस्टल 1500 रुपये में मिल सकते हैं. वहीं, लग्जरी होटल्स की बात करें तो उसकी कीमत 10,000 रुपये तक पहुंच सकती है.

मलेशिया में 90 दिनों के लिए वीजा फ्री एंट्री मिलती है. दिसंबर से फरवरी के बीच यहां का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. यहां घूमने के लिए कुआलालंपुर में पेट्रोनास टावर्स, पेनांग में जॉर्जटाउन की हेरिटेज गलियां, लैंगकॉवी में समुद्र तट हैं. मलेशिया में किफायती हॉस्टल 2,500 रुपये से शुरू होते हैं.

श्रीलंका में भी 90 दिनों के लिए वीजा फ्री एंट्री मिलती है. यहां जनवरी-फरवरी के महीने में 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और हल्की बारिश होती है जिससे मौसम और भी ज्यादा सुहावना हो जाता है. यहां के गेस्टहाउस की कीमत 2500 से लेकर 5000 रुपये के बीच रहती है. इसके अलावा बीच रिसॉर्ट्स की रेंज 8000 रुपये तक पहुंच सकती है.

