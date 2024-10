ये 8 बिहेवियर आपकी शादीशुदा जिंदगी को कर सकते हैं खराब, रिलेशनशिप के लिए होते हैं रेड फ्लैग

Which behaviour are not good in married life: ज़्यादातर लोगों के लिए शादी चुनौतीपूर्ण हो सकती है क्योंकि इसमें अपने जीवन और लक्ष्यों (life golas) को किसी और के साथ साझा करना होता है. बच्चों या अन्य बड़े बदलावों के बाद मैरिड लाइफ की परेशानियों से निपटना मुश्किल हो सकता है. जिसके चलते नाराज़गी और निराशा की भावनाएं पैदा हो सकती हैं. हालांकि, शादी की समस्याएं अक्सर लापरवाह व्यवहार और अनदेखी का नतीजा होती हैं, जिन्हें सही दृष्टिकोण से सुलझाया जा सकता है. ऐसे में हम यहां पर 8 ऐसे बिहेवियर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे बचना जरूरी है. ये आपके संबंधों को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं...

बुहत ज्यादा अपेक्षाएं करना

अपने पार्टनर से अपेक्षाएं रखना कि वे हमेशा आपकी जरूरतों का ख्याल रखें, रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है.

कम्यूनिकेशन की कमी

खुलकर बातचीत न करने और समस्याएं छिपाने से गलतफहमियां (misunderstandings) हो सकती हैं, जिससे रिलेशन में दूरियां आने लगती हैं यहां तक कि इमोशंस भी कम होने लगते हैं एक दूसरे के लिए.

सेल्फिश बिहेवियर

हमेशा अपने बारे में ही सोचना और पार्टनर की फीलिंग को नजरअंदाज करना रिश्ते को कमजोर कर सकता है. अगर आप ऐसा करते हैं तो अब से न करें. ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है मैरिड लाइफ में दिक्कतें पैदा करने का.

हमेशा कमियां निकालना

अगर आप अपने पार्टनर की हमेशा कमियां निकालते रहते हैं, बात बात पर ताने देते हैं, तो इससे आपके साथी का सेल्फ इस्टीम प्रभावित हो सकता है. ये आपके रिश्ते की नींव को कमजोर कर सकता है.

समय न देना

काम या अन्य जिम्मेदारियों में इतना खो जाना कि साथी को समय न दें, रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है. इसलिए आप कितने भी बिजी रहें अपने मैरिड लाइफ के लिए समय जरूर निकालें.

धोखा देना

अगर आप अपने रिश्ते में झूठ बोल रहे हैं, तो ये पार्टनर के साथ विश्वासघात है. आपका यह रवैया रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है, जिसे सुधारना मुश्किल हो सकता है.

असुरक्षा और ईर्ष्या

वहीं, आप अपने पार्टनर को लेकर ईर्ष्या और असुरक्षा फील करते हैं तो ये आपके रिश्ते में तनाव बढ़ाव सकता है. यह रिलेशन को असहज कर सकता है.

अनदेखी करना

अगर आप अपने साथी की भावनाओं और जरूरतों की अनदेखी करते हैं, उन्हें अकेला और असहाय महसूस करवाते हैं तो ये आपके रिलेशन को खराब कर सकता है. आप अपने साथी के साथ हर स्थिति में उनके साथ खड़े रहें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.