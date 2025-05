7 Worst Cooking Oils In Indian Kitchen: अगर आप घर के खाने को हेल्दी समझकर चैन की सांस ले रहे हैं, तो ज़रा एक बार अपने किचन के ऑयल सेक्शन पर भी नज़र डालिए (Unhealthy Oils In Indian Kitchens). कई बार हम सब्जी, दाल या पराठा बनाते समय जिस तेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही धीरे-धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा होता है. (Cooking Oil Side Effects). आइए जानते हैं उन 7 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल्स के बारे में, जो आपकी सेहत के लिए छुपा हुआ खतरा बन सकते हैं (How To Choose Healthy Cooking Oil).

वेजिटेबल ऑयल ब्लेंड्स (Vegetable Oil Blends)

कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल और पाम ऑयल को मिलाकर जो ब्लेंड्स बनाए जाते हैं, वे कई बार हेल्दी दिखते हैं, लेकिन असल में इनमें ओमेगा-6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ज्यादा मात्रा में ये फैट्स आपके शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा ये ऑयल्स बहुत प्रोसेस्ड होते हैं, जिससे इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू और कम हो जाती है.

पाम ऑयल (Palm Oil)

ये तेल सबसे ज्यादा रेस्ट्रॉंट्स और स्ट्रीट फूड में यूज़ होता है क्योंकि ये सस्ता और टिकाऊ होता है. लेकिन इसमें सेचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ाता है. इसलिए इसका रेगुलर यूज़ सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

राइस ब्रान ऑयल (Rice Bran Oil)

हालांकि इसे हेल्दी बताया जाता है, लेकिन इसमें भी ओमेगा-6 फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है. इसके प्रोसेस में हेक्सेन जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे और नुकसानदेह बना देता है. ये प्रोसेसिंग इसे रिफाइंड जरूर बनाती है, लेकिन हेल्दी नहीं.

कॉर्न ऑयल (Corn Oil)

कॉर्न ऑयल में भी पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है. ये फैट्स स्किन और हार्मोन बैलेंस पर असर डाल सकते हैं और साथ ही लंबे समय तक इसके सेवन से मेटाबॉलिक समस्याएं हो सकती हैं.

सनफ्लॉवर ऑयल (Sunflower Oil)

नाम भले ही हेल्दी लगे लेकिन ये भी हेल्दी चॉइस नहीं है. इसमें भी ओमेगा-6 की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है. खासकर तब जब आप इसे डीप फ्राय के लिए इस्तेमाल करते हैं.

Photo Credit: Canva

कैनोला ऑयल (Canola Oil)

ये आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी GMO तेल होता है. इसे प्रोसेस करने के लिए ज्यादा हीट और हेक्सेन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हानिकारक तत्व बनते हैं. इसमें भी ओमेगा-6 काफी ज्यादा होता है, जिससे इंफ्लेमेशन और दूसरी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं.

सोयाबीन ऑयल (Soybean Oil)

ये सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला तेल है. लेकिन इसमें भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन और ओमेगा-6 की भरमार होती है. ज्यादा गर्म करने पर ये टॉक्सिक कंपाउंड्स बना सकता है, जो शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह हैं.

समझदारी से चुनें कुकिंग ऑयल (Conclusion: Be Smart With Your Cooking Oil)

अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर सजग हैं, तो किचन में इस्तेमाल होने वाले तेल पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना आप बाकी इंग्रीडिएंट्स पर देते हैं. ट्रांस फैट्स और ज्यादा प्रोसेस्ड तेलों से बचें और ऐसे ऑयल चुनें जो मिनिमली प्रोसेस्ड और हेल्दी फैटी एसिड्स से भरपूर हों.