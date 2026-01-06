30 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को जरूर खाने चाहिए ये 6 सुपरफूड्स, न्यूट्रीशनिस्ट ने बताए फायदे

Superfoods for 30+ Age Woman: 30 की उम्र पार करते ही महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं. साथ ही इन बदलावों की वजह से कई तरह की बीमारियों और समस्याएं भी परेशान करने लगती हैं. इस उम्र में हार्मोनल बदलाव, मेटाबॉलिज्म का धीमा होना और हड्डियों का धीरे-धीरे कमजोर होना बहुत ही ज्यादा बात है. ऐसे में खुद को एनर्जेटिक और बीमारियों से मुक्त रखने के लिए डाइट चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे 6 सुपरफूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 30 से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए. इससे कई बीमारियां तो दूर रहेंगी ही, साथ में शरीर फिट भी रहेगा. इसकी जानकारी न्यूट्रीशनिस्ट और वेट लॉस स्पेशलिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

1. अलसी के बीज (1 चम्मच रोज)

30 से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को रोज अपनी डाइट में 1 चम्मच अलसी के बीज जरूर शामिल करने चाहिए. इसमें भरपूर मात्रा में लिग्नान पाए जाते हैं, जो शरीर में हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं. साथ ही इसके सेवन से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है.

30 से ज्यादा उम्र वाली महिलाएं रोज अपनी डाइट में आधे से 1 कप अनारे के दानों को शामिल कर सकती हैं. इसमें एलैजिक एसिड (Ellagic Acid) पाया जाता है जो बच्चेदानी (यूटरस) को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

महिलाएं रोज 1 फ्रेश आंवला या 1 चम्मच आंवला जूस रोज पी सकती हैं. न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि इसके सेवन से शरीर में कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है और स्कीन-हेयर ग्लोइंग बने रहते हैं. साथ ही यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा मददगार होता है जिससे, शरीर सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से बचा रहता है.

न्यूट्रीशनिस्ट लीमा के मुताबिक रोजाना 100 ग्राम पुदीना पुदीना डाइट में शामिल किया जाए, तो यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. दरअसल, पुदीना आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है और केवल 100 ग्राम ताजा पुदीना, रोजाना की आयरन जरूरत का करीब 70% तक पूरा कर सकता है. साथ ही इसके सेवन से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है और थकान दूर होती है.

30 से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को रोजाना 1 चम्मच भिगोए हुए चिया सीड्स को डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए. इसमें ओमेगा और फाइबर पाया जाता है, जिससे हार्ट और ब्रेन हेल्थ स्वस्थ रहती है.

लीमा के अनुसार पीरियड्स आने तक रोज 1 बड़ा चम्मच तिल खाने से शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नेचुरली बैलेंस रहता है. इससे पीएमएस के लक्षण कम हो सकते हैं और पीरियड साइकिल सही रहती है.

