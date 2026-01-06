विज्ञापन

क्या सादे पानी से भाप लेना ठीक होता है? डॉक्टर ने बताया भाप लेने के लिए पानी में क्या मिलाना चाहिए

What should I put in my steam water: डॉक्टर बताते हैं, केवल सादा पानी उतना असरदार नहीं होता है. अगर भाप में कुछ खास चीजें मिला दी जाएं, तो इसका फायदा कई गुना बढ़ सकता है. आइए डॉक्टर से जानते हैं भाप लेने के लिए पानी में क्या मिलाना चाहिए-

भाप में क्या मिलाना चाहिए?

What can I add in water for steam inhalation: ठंड के मौसम में सर्दी-खांसी, नाक बंद होना और छींक जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में लोग सबसे पहले भाप लेना शुरू कर देते हैं. इस दौरान अक्सर लोग सिर्फ सादे पानी से भाप लेते हैं. इस विषय पर आयुर्वेदिक डॉक्टर (MD) अंकित अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, केवल सादा पानी उतना असरदार नहीं होता है. अगर भाप में कुछ खास चीजें मिला दी जाएं, तो इसका फायदा कई गुना बढ़ सकता है. आइए डॉक्टर से जानते हैं भाप लेने के लिए पानी में क्या मिलाना चाहिए-

डॉक्टर के मुताबिक, भाप लेते समय पानी में कुछ खास हर्ब्स मिलाने से सर्दी, खांसी, नाक बंद होना और कंजेशन जैसी समस्याओं में ज्यादा राहत मिलती है. ये जड़ी-बूटियां नेचुरल तरीके से सांस की नलियों को साफ करने में मदद करती हैं. इसके लिए-

  • तुलसी के पत्ते
  • 2 तेजपत्ता
  • 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े
  • 5-6 लौंग और
  • 2 चम्मच अजवायन को एक एक साफ कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें.
  • अब, इस पोटली को पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें. 
  • जब पानी से भाप निकलने लगे, तब इससे भाप लें.
कैसे मिलते हैं फायदे?
  • डॉक्टर बताते हैं, तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं. 
  • तेजपत्ता और दालचीनी सांस की नलियों को खोलते हैं और जकड़न कम करते हैं. 
  • लौंग खांसी और गले की खराश में राहत देती है.
  • वहीं, अजवायन नाक की सूजन और कंजेशन को कम करने में सहायक होती है. 
  • इस तरह इन तमाम चीजों का मेल सर्दी-जुकाम में बहुत असरदार साबित होता है.
इन बातों का रखें ध्यान 
  • डॉक्टर कहते हैं, रोज केवल 10 मिनट भाप लेना काफी होता है. 
  • बहुत ज्यादा गर्म भाप न लें.
  • भाप लेते समय आंखें बंद रखें.
  • इन सब से अलग अगर आपको अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम या हाई ब्लड प्रेशर है, तो भाप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.

