Diwali 2025 पर बन रहा है लंबा वीकेंड, बस 20,000 रुपये के बजट में घूम आइए ये 6 शानदार जगह

Diwali 2025 Trip: इस बार दिवाली पर लॉन्ग वीकेंड बन रहा है. ऐसे में अगर आप घर की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेकर कहीं घूमने का सोच रहे हैं, तो ये मौका बिल्कुल सही है. त्योहार की छुट्टियों में कुछ दिन निकालकर आप अपने लिए एक अच्छी ट्रिप प्लान कर सकते हैं. यहां हम आपको 6 ऐसी जगहों के बरे में बता रहे हैं, जहां आप केवल 20,000 के बजट में कुछ यादगार पल बिता सकते हैं. ये डेस्टिनेशन्स कम बजट में दिवाली के समय घूमने के लिए एकदम परफेक्ट हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

पुष्कर, राजस्थान

दिवाली के दौरान पुष्कर किसी सपने जैसा लगता है. झील के किनारे दीयों की रोशनी, मंदिरों की घंटियां और लोक संगीत का माहौल सब कुछ मन मोह लेता है. यहां का माहौल धार्मिक होने के साथ-साथ बहुत शांत भरा रहता है. ऐसे में आप पुष्कर जाने का प्लान बना सकते हैं.

शाम को पुष्कर झील पर आरती देखें और दीये जलाएं.

स्थानीय बाजारों से चांदी के गहने, रंगीन कपड़े और हस्तशिल्प की चीजें खरीदें.

ऊंट की सवारी का मजा लें और रूफ टॉप कैफे में बैठकर सूर्यास्त देखें.

यहां प्रति व्यक्ति 2-3 दिन रुकने के लिए आपका खर्चा करीब 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक आएगा.

अगर आप दिवाली को शांति और सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, तो ऋषिकेश बेहतरीन जगह है. यहां आप गंगा किनारे बैठकर ध्यान लगा सकते हैं और शाम की आरती में शामिल हो सकते हैं.

त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती देखें.

सुबह योग या मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करें.

नजदीकी झरनों और पहाड़ी रास्तों पर छोटी ट्रेकिंग करें.

स्थानीय शाकाहारी खाना और गर्मागरम जलेबी जरूर खाएं.

आश्रम या गेस्टहाउस में ठहरें

यहां प्रति व्यक्ति 2-3 दिन रुकने का खर्चा आमतौर पर 10,000 से 15,000 रुपये तक आता है.

पिंक सिटी जयपुर दिवाली के दौरान इतनी रोशनी में नहाई होती है कि लगता है जैसे पूरा शहर एक बड़ा उत्सव बन गया हो. सड़कों, महलों और बाजारों में झिलमिल लाइट्स सजती हैं.

यहां आप रात में अम्बर फोर्ट और हवामहल की लाइटिंग देखने जा सकते हैं.

जौहरी बाजार में शॉपिंग करें और बापू बाजार में पारंपरिक कपड़े खरीदें.

लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम देखें.

दाल-बाटी-चूरमा, घेवर और मावा कचौरी जरूर खाएं.

इन सब का खर्च 15,000 से 18,000 रुपये तक आता है.

दिवाली के समय वाराणसी का नजारा पूरी तरह जादुई होता है. गंगा घाटों पर हजारों दीये जलते हैं और मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं. खासकर देव दीपावली के समय यहां का दृश्य और भी खास होता है.

सुबह-सुबह गंगा में नाव की सवारी करें.

घाटों पर आरती देखें और दीये प्रवाहित करें.

पुराने गलियों में घूमकर स्थानीय मिठाइयां और चाट खाएं.

खासकर बनारसी पान, कचौरी-जलेबी और मलाईयो जरूर खाएं.

यहां आपको 2-3 दिन का खर्च 12,000 से 18,000 रुपये तक आने वाला है.

कूर्ग, कर्नाटक

अगर आप प्रकृति के बीच शांत दिवाली मनाना चाहते हैं, तो कूर्ग आपके लिए सही जगह है. यहां पहाड़, कॉफी के बागान और ठंडी हवा मन को सुकून देती है.

एबी फॉल्स और राजा की सीट जैसी जगहें देखें.

कॉफी प्लांटेशन की सैर करें.

शाम को बोनफायर का मजा लें.

इन सब का खर्चा 10,000 रुपये से 18,000 रुपये आने वाला है.

इन सब से अलग दिवाली पर मैसूर की रौनक भी देखने लायक होती है. मैसूर पैलेस रोशनी से जगमगाता है और शहर में उत्सव का माहौल रहता है. यहां आप इतिहास, संस्कृति और स्वादिष्ट खाना तीनों का मजा ले सकते हैं.

रात में मैसूर पैलेस की लाइटिंग देखें.

देवराजा मार्केट में खरीदारी करें.

चामुंडी हिल्स पर सूर्योदय या सूर्यास्त देखें.

फिल्टर कॉफी और मैसूर पाक जरूर खाएं.

इस सब का खर्चा 15,000 से 18,000 तक आने वाला है.