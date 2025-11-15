कैसे पहचानें कि हल्दी नकली है? ये रहे आसान तरीके, खुद लगा लें मिलावट का पता

Nakli Haldi Kaise Pahchane: अधिकतर हर एक डिश को बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है. हल्दी खाने को स्वाद तो बढ़ाती ही है साथ में ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. इसमें करक्यूमिन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, बी6, और के जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में लाभदायक होते हैं. अधिकतर लोग हल्दी बाजार से ही खरीदते हैं, लेकिन आजकल के मिलावट वाले दौर में किसी भी खाने के सामान पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. मार्केट से कई बार हम मिलावटी हल्दी भी खरीद लाते हैं जिसके सेवन से बाद में कई समस्याएं झेलनी पड़ती है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप असली और हल्दी नकली में आसानी से पहचान कर सकेंगे. इसके लिए आपको किसी केमिकल टेस्ट की भी जरूरत नहीं होगी.

मिलावटी हल्दी की पहचान कैसे करें?

बाजार में आजकल हल्दी की गांठ के ऊपर चावल या ज्वार के आटे की कोटिंग कर दी जाती है. ये देखने में बिल्कुल असली लगती है जिसके कारण लोग इसमें पहचान नहीं कर पाते हैं. मिलावट का पता लगाने के लिए आप बाजार से हल्दी की गांठ को लें और अपने हाथ पर रगड़ें. इससे हथेली पर पीली परत लग जाएगी और जब आप इसे साबुन से धोएंगे तो ये अगली सुबह तक नहीं छूटेगी. वहीं, अगर साबुन से धोने पर रंग छूट जाता है तो समझ जाइए कि हल्दी नकली है. इसके अलावा अगर असली हल्दी को चेहरे पर लगाएंगे तो पीला रंग फेस पर नहीं आएगा. नकली हल्दी का रंग आपके फेस पर आ सकता है.

बाजार में हल्दी के पाउडर के साथ आटा मिक्स कर दिया जाता है. ऐसे में असली हल्दी की पहचान के लिए आप हल्दी के पाउडर को हथेली पर लें और अंगुली से रगड़ दें. इसके बाद अगर हल्दी पूरी तरह से मसल जाती है और हाथ पर किसी भी तरह का पाउडर नहीं बचता है तो समझ जाइए की हल्दी असली है. वहीं, जो हल्दी नकली होती है उसे स्किन पूरी तरह से नहीं सोखती है और पाउडर हाथ पर बच जाता है.

मिलावटी हल्दी खाने से आपको अपच, पेट दर्द, गैस और उलटी जैसी पेट की समस्याएं हो सकती हैं. साथ ही आपको एलर्जी भी हो सकती है. इसके अलावा नकली हल्दी खाने से किडनी और लिवर पर भी बुरा असर पड़ता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.