महिलाओं को जल्दी बूढ़ा दिखाने लगती हैं ये 5 आदतें

Anti-ageing Tips For Women: हर महिला चाहती है कि वह लंबे समय तक जवान और हेल्दी दिखे. लेकिन कई बार हमारी कुछ छोटी-छोटी आदतें हमें हमारी उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखाने लगती हैं. ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनन वोरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने ऐसी ही 5 आदतों के बारे में बताया है, जो महिलाओं के चेहरे और शरीर पर उम्र का असर जल्दी दिखा देती हैं. आइए जानते हैं ये आदतें कौन-सी हैं और इनमें किस तरह सुधार करना जरूरी है.

हमेशा तनाव में रहना

डॉक्टर बताते हैं, तनाव सबसे बड़ा दुश्मन है. जब हम किसी बात का ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इसका सीधा असर चेहरे पर दिखने लगता है. चेहरे की चमक कम हो जाती है और झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं. इससे बचने के लिए रोज थोड़ा समय खुद को दें. वॉक पर जाएं, डायरी लिखें और थोड़ा समय निकालकर मेडिटेट जरूर करें.

नींद हमारी स्किन की मरम्मत करती है. अगर आप देर रात तक जागती हैं और नींद पूरी नहीं लेतीं, तो स्किन थकी-थकी और बूढ़ी लगने लगती है. कोशिश करें कि रोजाना 7–8 घंटे की नींद लें. अच्छी नींद आपकी त्वचा को नेचुरल ग्लो देती है.

ज्यादा तली-भुनी और मीठी चीजें खाने से शरीर और स्किन दोनों पर बुरा असर पड़ता है. शुगर झुर्रियों को बढ़ाती है और जंक फूड से स्किन डल हो जाती है. इसकी जगह हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त पानी पीना शुरू करें. इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और चेहरा भी दमकता रहेगा.

धूप की हानिकारक किरणें स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. इससे स्किन पर दाग-धब्बे और झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं. इसलिए रोजाना सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूरी है, चाहे आप घर पर ही क्यों न हों. UV किरणें खिड़कियों से भी अंदर आ सकती हैं.

इन सब से अलग सिगरेट और शराब स्किन को डिहाइड्रेट कर देते हैं. इससे चेहरा मुरझाया हुआ और बेजान दिखने लगता है. धीरे-धीरे यह आदत समय से पहले बूढ़ा दिखाने लगती है. ऐसे में धूम्रपान और शराब से दूरी बनाना ही सबसे बेहतर उपाय है.

डॉक्टर बताते हैं, सुंदर और हेल्दी स्किन के लिए महंगे प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें. तनाव से बचें, पर्याप्त नींद लें, हेल्दी खाना खाएं, सनस्क्रीन लगाएं और स्मोकिंग-ड्रिंकिंग से दूर रहें.

