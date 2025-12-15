कोहरे में शुरू हो गई बच्चों की ऑनलाइन क्लास? माता-पिता ऐसे करें बच्चों की मदद, स्मार्ट तरीके से हो जाएगी पढ़ाई

Online Classes Tips for Parents: सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ-साथ दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. इसके चलते दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में प्रदूषण और कोहरे के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस अनिवार्य कर दी गई हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए और वे सुरक्षित भी रहें. अब ऑनलाइन क्लास में टीचर के साथ-साथ पेरेंट्स पर भी बहुत जिम्मेदारी होती हैं. अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप ऑनलाइन पढ़ाई को आसान और स्मार्ट बना सकते हैं.

1. अच्छी जगह चुनें

बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए शांत और आरामदायक वातावरण तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. पढ़ाई के दौरान अगर शोरगुल होता है तो बच्चा पढ़ाई से भटक सकता है. ऐसे में पेंरेंट्स बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के लिए ऐसी जगह दें जहां किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस न हो. साथ ही बच्चे के लिए अच्छी लाइट और चेयर का भी इंतजाम जरूर करें. इससे उनकी आंखों और पॉस्चर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा.

अगर बच्चा मोबाइल में अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो पेंरेंट्स उसमें से सभी तरह की ध्यान भटकाने वाली एप्स जैसे गेम्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हटा दें. इससे बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई पर ही फोकस कर सकेगा. इसके अलावा आप नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर सकते हैं.

कई बार घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी ज्यादा खराब हो जाती है जिससे बच्चों की ऑनलाइन क्लास में रुकावट आ सकती है. ऐसे में अगर ये दिक्कत काफी ज्यादा आए तो समय रहते टेक्निशियन से संपर्क कर समस्या का समाधान करवा लें.

ऑनलाइन क्लासेस में कई बार कुछ चीजें बच्चों को समझ नहीं आ पाती हैं और वे खुलकर पूछ भी नहीं पाते हैं. इसके लिए आप बच्चों से रोजाना बात करें और अगर उन्हें कोई समस्या है तो उसका हल जरूर बताएं. साथ ही पेरेंट्स बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर टीचर से भी लगातार संपर्क बनाकर रखें.

ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो जाती हैं जिससे उनकी ऊर्जा और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है. ऐसे में बच्चों को एक्टिव रखने के लिए उन्हें खेलने-कूदने का पर्याप्त समय दें. इससे न केवल वे फ्रेश महसूस करेंगे बल्कि दिमाग भी एक्टिव रहेगा.

