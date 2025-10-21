कब्ज से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर ने बताए 5 असरदार नेचुरल तरीके, घर बैठे हो जाएगा इलाज

Natural Remedies for Constipation: कब्ज हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ऐसी समस्या है जिससे पेट साफ नहीं होता और पेट साफ करने में काफी समस्याएं आती हैं. ऐसे में रोग को कई बार टॉयलेट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और साथ ही मल काफी सख्त हो जाता है. सख्त मल की वजह से कई इंफेक्शन, बवासीर का खतरा बढ़ जाता है. कहा जा सकता है कि भोजन सही से नहीं पचता है और वह पेट से बाहर भी नहीं निकलता. पेट साफ न होने के कारण व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता और आलस बढ़ जाता है. ऐसे में प्रसिद्ध डॉक्टर हंसाजी ने कब्ज को दूर करन के लिए कुछ नेचुरल तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाने से कब्ज का घर बैठे इलाज हो जाएगा और आपको काफी राहत मिलेगी.

1. पानी पीना

डॉक्टर हंसाजी बताती है कि समय-समय पर पानी पीना काफी जरूरी होता है. शरीर में पानी की कमी से कब्ज की समस्या हो जाती है. रोजाना व्यक्ति को सही मात्रा में पानी पीना चाहिए. रोज सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी और रात को सोने से पहले आधे गिलास गर्म पानी पीने की आदत बनाना कब्ज से राहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा खाना खाने से आधे घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी जरूर पीना चाहिए. साथ ही अपनी मील में पेय पदार्थ जैसे छाछ, जूस, नींबू पानी जरूर शामिल करें.

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं कि खाना खाने के 15 मिनट बाद व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट तो जरूर चलना ही चाहिए. साथ ही रोज 8000 से 10000 कदम चलना काफी फायदेमंद होता है. इसके अलावा सुबह की सैर कब्ज जैसी समस्या में काफी लाभदायक होती है.

हंसाजी बताती हैं कि कब्ज से राहत पाने के लिए रोगी को फाइबर का ज्यादा सेवन करना चाहिए. दरअसल, फाइबर से शरीर में मल की मात्रा बढ़ती है और त्याग करना भी आसान हो जाता है. फाइबर के लिए व्यक्ति को फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए. इसके अलावा खाना के 1 से 2 घंटे बाद पका पपीता और केला खाना काफी फायदेमंद होता है. साथ ही कब्ज वाले रोगी को मांसाहारी और जंक फूड नहीं खाना चाहिए.

डॉक्टर बताती हैं कि लोग अपने जीवन में काफी व्यस्त रहते हैं जिससे बहुत ही समय तक एक ही जगह पर बैठे या खड़े रहना पड़ता है. इससे भी कब्ज की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में योग करना काफी जरूरी है. कब्ज से राहत पाने के लिए पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्सयेन्द्रासन, त्रिकोणासन, सुप्तवक्रासन, वीरभद्रासन, भुजंगआसन, पवनमुक्तासन किया जा सकता है.

प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ पुराने कब्ज को हटाने में काफी मददगार साबित होते हैं. दरअसल, ये जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो पेट के अंदर जाकर पेट को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं. इसका सबसे अच्छा सोर्स दही है. कब्ज से परेशान हैं तो दही को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.