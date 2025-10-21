विज्ञापन

Home Remedies for Crackers Burn: दिवाली पर पटाखों से जल गए हाथ-पैर? अपनाएं ये असरदार घरेलू उपाय, मिलेगी राहत

Burn Home Remedies: हल्के जलने पर आप कुछ घरेलु उपाय का प्रयोग कर सकते हैं. इन नुस्खों को अपनाने से बहुद हद तक आपको राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Home Remedies for Crackers Burn: दिवाली पर पटाखों से जल गए हाथ-पैर? अपनाएं ये असरदार घरेलू उपाय, मिलेगी राहत
Burn Home Remedies

Patakhe se Jal Jayein toh Kya Kare: दिवाली का त्योहार खुशी और रोशनी का पर्व है, लेकिन अक्सर पटाखों के कारण से छोटी-मोटी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है. अगर आपके साथ भी इस दिवाली पर कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो ये खबरे आपके काम की है. ध्यान रखें कि अगर आपको गंभीर चोट लगी है तो आपको डॉक्टर के पास सबसे पहले जाना चाहिए. वहीं, हल्के जलने पर आप कुछ घरेलु उपाय का प्रयोग कर सकते हैं. इन नुस्खों को अपनाने से बहुद हद तक आपको राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें. आइए जानते हैं, हल्के जलने में प्रयोग किए जाने वाले असरदार घरेलू उपाय.

1. ठंडा पानी

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक मामूली रूप से जलने पर सबसे पहले और सबसे जरूरी काम यह है कि जले हुए हिस्से पर तुरंत ठंडा पानी डालें. ध्यान रहे कि ये पानी बर्फ जैसा भी ठंडा न हो. जलन वाले हिस्से को लगभग 20 मिनट तक ठंडे पानी के नीचे रखें. इससे आपको राहत मिल सकती है.

2. एलोवेरा

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक जले हुए हिस्से पर एलोवेरा जेल लगाने से जलन शांत होती है और यह घाव को भरने में भी मदद करता है. इसके लिए, आप एलोवेरा के पौधे की पत्ती से जेल (Gel) निकालकर जले हुए हिस्से पर एक लेयर लगा सकते हैं. वहीं, अगर आप नेचुरल जेल की जगह बाजार से खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें एलोवेरा की मात्रा सबसे ज्यादा हो. मिलावट वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें.

3.शहद

हेल्थलाइन की रिपोर्ट की मानें तो आप मेडिकल-ग्रेड शहद को मामूली रूप से जलने पर घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एंटीमाइक्रोबियल होता है, जिसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने में मदद करता है. मेडिकल-ग्रेड शहद के बारे में जानकारी के लिए आपको किसी फार्मासिस्ट से बात करें. जले हुए हिस्से पर सामान्य शहद का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल-ग्रेड शहद जितना सुरक्षित नहीं होता.

न करें ये काम

जलने के बाद अगर फफोले पड़ जाएं, तो उन्हें फोड़ें नहीं. फफोले को खुद से फोड़ने पर घाव में इंफेक्शन हो सकता है. जले हुए हिस्से को Sterile Bandage से ढककर रखें. इससे फफोलों के फूटने का खतरा भी कम हो जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

