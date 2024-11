मॉर्निंग वॉक करते समय इन 4 बातों का रखें खास ख्याल, तभी मिलेंगे इसके फायदे

Right way to do Morning walk : सुबह की सैर सेहत को कई तरीके से फायदे पहुंचाती है. यह आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखती है. वॉक को रूटीन का हिस्सा बना लेने से आपकी मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूती मिलती है. वहीं, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. हालांकि, वॉकिंग के ये सारे फायदे तभी मिल पाते हैं, जब आप सुबह की सैर सही तरीके से करेंगे . इसलिए जब भी वॉक पर निकलें तो यहां बताई जा रही गलतियां करने से जरूर बचें..

टहलते समय किन बातों का ध्यान रखें - Things to keep in mind while walking

टहलते समय कभी भी शरीर को नीचे की तरफ न झुकाएं. इससे बॉडी स्ट्रेस में आती है और संतुलन बिगड़ता है. कुछ लोग वॉक करने के दौरान हाथों को नहीं घुमाते हैं, जबकि इस दौरान हाथों को स्विंग कराना सेहत के लिए अच्छा है. इससे चलने की क्षमता में सुधार होती है और शरीर का संतुलन भी बना रहता है.

वहीं, अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में पानी न पिएं. इसके अलावा वॉक के लिए सही जूते का चुनाव करें. क्योंकि गलत जूतों से पैर में दर्द शुरू हो सकती है.

कुछ लोग चलते समय नीचे की तरफ देखते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं. ऐसे में वॉक की वजह से होने वाला फायदा नुकसान में बदल सकता है. तो अब से आप इन बातों को ध्यान में रखकर सैर करने निकलें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.