60 साल की उम्र के बाद जरूर खाएं आयुर्वेदिक डॉक्टर की बताई ये 5 चीजें, हड्डियां रहेंगी मजबूत, पेट भी नहीं होगा गड़बड़

What to Eat After Age of 60: बढ़ती उम्र के साथ बॉडी में कई सारे बदलाव आने लगते हैं. आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद शरीर धीरे-धीरे साथ छोड़ने लगता है. इसके अलावा मांसपेशी-हड्डियां, हार्ट हेल्थ, मेमोरी, आंखें, डायजेशन कमजोर होने लगता है. इन समस्याओं से शरीर को दूर रखने के लिए बुढ़ापे में अच्छा खान-पान बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इसी के चलते प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने कुछ ऐसी घरेलू चीजें बताई हैं जिनके सेवन से बुढ़ापे की कई समस्याओं में राहत मिलती है. उन्होंने यह जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर दी है.

1. भीगे हुए बादाम

60 साल की उम्र के बाद कमजोर याददाश्त बहुत ही आम समस्या है. कई बार बूढ़े लोग अचानक बात करते-करते अपनी बातें भूल जाते हैं या फिर उन्हें समझ नहीं आता है कि वे क्या कहने वाले थे. इस परेशानी से बचने के लिए रोजाना सुबह 5 से 7 भीगे बादाम खाना फायदेमंद हो सकता है. इसमें मौजूद विटामिन ई ब्रेन के लिए बहुत लाभदायक होता है.

दिमाग को मजबूत रखने के लिए अखरोट का सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दरअसल, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो नर्वस सिस्टम के लिए लाभदायक होता है. साथ ही ये भी माना जाता है कि अखरोट खाने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी का लेवल भी कम हो जाता है.

उम्र के साथ बोन डेंसिटी कम हो जाती है. ऐसे में अगर छोटी सी भी चोट लग जाए तो हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही कुछ लोगों में शाम होते ही घुटनों में दर्द, जोड़ों में जकड़न जैसी समस्या भी बढ़ जाती है. इस समस्या से बचने के लिए तिल का सेवन बहुत लाभदायक माना जाता है. रोजाना 1 चम्मच तिल खाने से हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं. आप तिल के लड्डू या चटनी का भी नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं. दरअसल, तिल में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस बोन डेंसिटी को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं.

रोजाना लंच के साथ दही खाना बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डायजेशन को बेहतर बनाने का काम करते हैं. इसके अलावा दही में मौजूद कैल्शियम हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने का भी काम करता है. ध्यान रहे कि आप दही केवल दिन में ही खाएं, रात में दही खाने से वात और कफ दोष बढ़ सकता है.

60 साल के बाद लोगों में खून की कमी की समस्या भी देखने को मिलती है. इससे बचने के लिए अंजीर खाना काफी मददगार हो सकता है. रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 भीगी हुई अंजीर खाने से शरीर में खून बढ़ता है और बॉडी में ताकत बनी रहती है. साथ ही इसमें मौजूद फाइबर कब्ज से छुटकारा दिलाने में लाभदायक होता है और पेट भी गड़बड़ नहीं होता.

