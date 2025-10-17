Diwali Long Weekend: दिवाली के लॉन्ग वीकेंड पर सिर्फ 5000 रुपये में घूम आएं ये 5 शानदार जगह, ट्रिप रहेगी मजेदार!

Budget Friendly Trip Locations: घूमने का शौक किस को नहीं होता है, हर कोई चाहता है कि वह नई-नई जगह जाए और एक्सप्लोर करे. ऐसे में कभी-कभी एक चीज अटकल बनती है, जो है बजट. हालांकि ये जरूरी नहीं है कि किसी शानदार ट्रिप के लिए आपको अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप केवल 5000 रुपये के अंदर एक यादगार और धमाकेदार ट्रिप प्लान कर सकते हैं. आप इस दिवाली की छुट्टियों वाले लॉन्ग वीकएंड में किफायती ट्रिप पर जा सकते हैं. आइए जानते हैं इन बजट-फ्रेंडली डेस्टिनेशंस के बारे में...

1. वाराणसी

काशी, बनारस के नाम से मशहूर वाराणसी में आप आराम से बजट फ्रेंडली ट्रिप कर सकते हैं. ये दुनिया के सबसे फेमस पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है. यहां के फेमस घाटों पर जाकर आप शांति का अनुभव ले सकते हैं. अगर आप दिल्ली से बनारस जा रहे हैं तो आप ट्रेन का ऑप्शन चुन सकते हैं. इसमें एक तरफ का टिकट आपको 500 रुपये तक मिल सकता है. इसके अलावा रहने-खाने को मिलाकर आपका यहां खर्च 1000 से 1500 रुपये प्रति रात तक हो सकता है.

कम बजट में ट्रिप के लिए अमृतसर काफी अच्छा जगह हो सकती है. यहां आप जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर जैसे ऐतिहासिक जगहों का एक्सपीरिएंस ले सकते हैं. दिल्ली से अमृतसर औप ट्रेन और बस का प्रयोग कर सकते हैं. इसमें आपका खर्च 600 से 700 रुपये के बीच आ सकता है. इसके अलावा खाने और रहने को मिलाकर आप पूरा खर्च 2000 से 2500 रुपये के बीच हो सकता है.

पिंक सिटी से मशहूर जयपुर आपकी बजट फ्रेंडली ट्रिप के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां के फेमस किले और महल आप मन मोह लेंगे. दिल्ली से जयपुर जाने के लिए आप बस का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आपका खर्च 800 रुपये तक आ सकता है. रहने के लिए यहां हॉस्टल का किराया 500 रुपये प्रति रात से शुरू होता है. ऐसे में रहने-खाने का खर्च मिलाकर 3000 रुपये के आसपास हो सकता है.

5000 रुपये में आप उदयपुर बहुत ही आसानी से घूम कर आ सकते हैं. यहां आप प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर, झील और महलों के खूबसूरत व्यू ले सकते हैं. यहां जाने के लिए आप दिल्ली से ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं अक्टूबर से फरवरी का समय उदयपुर जाने के लिए बेस्ट माना जाता है.

अगर आप कम बजट में पहाड़ों की शांति और नेचर ब्यूटी का मजा लेना चाहते हैं तो हिमाचल का कसोल आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां के खूबसूरत पहाड़ और मनमोहक नजारे आपका दिल ही जीत लेंगे. कसोल की ट्रिप आप बहुत ही किफायती बजट में पूरी कर सकते हैं.

