बर्फ वाली जगहों पर मनाना है नया साल? ये रही भारत की 5 बेस्ट डेस्टिनेशन्स, Snowfall के नजारे देख नहीं करेगा वापिस आने का मन

5 Best Snowfall Destinations of India: साल का आखिरी महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने वाली है. इसके चलते लोगों ने अभी से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान बनाना शुरू कर दिया है. कई लोगों इसके लिए बीच वाली जगह चुनते हैं तो कुछ लोगों को पहाड़ और बर्फ वाली जगहें पसंद आती हैं. अगर आप इस साल बर्फीली पहाड़ियों के बीच नया साल मनाने का विचार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको भारत की ऐसी 5 डेस्टिनेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप नए साल पर बर्फबारी का मजा ले सकते हैं. यहां स्नोफॉल के नजारे इतने मनमोहक होते हैं कि आपका वहां से वापिस आने का मन ही नहीं करेगा.

1. गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर (Gulmarg, Jammu and Kashmir)

गुलमर्ग भारत का मशहूर विंटर डेस्टिनेशन है, जहां घूमने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. यहां आप गोंडोला राइड लेकर बर्फ से ढकी पहाड़ियों का शानदार नजारा देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप घुटनों तक बर्फ, एडवेंचर एक्टिविटीज और खूबसूरत सर्दियों के नजारे देखना चाहते हैं, तो गुलमर्ग सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है. रहने की बात करें तो यहां आपको पास के गांवों में बजट-फ्रेंडली होटल मिल जाएंगे.

मनाली भारत की सबसे बजट-फ्रेंडली बर्फबारी वाली जगहों में से एक मानी जाती है. ठंड के मौसम में यहां की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आती है. यहां आप स्कीइंग से लेकर एटीवी राइड जैसी स्नो एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं. साथ ही यहां होमस्टे, हॉस्टल और किफायती होटल आसानी से मिल जाते हैं. कम खर्च में बर्फीली जगहों पर न्यू ईयर मनाने के लिए यह जगह काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

अगर आप कम भीड़ वाली जगह पर अपना न्यू ईयर मनाना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड के औली में जा सकते हैं. यहां की साफ-सुथरी ढलानें और बर्फ से ढके मैदान देखने में बहुत प्यारे लगते हैं. विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी यह जगह काफी अच्छी मानी जाती है. साथ ही यहां कि बर्फ से घिरे शांत रास्तों पर मानसिक शांति का भी एहसास होता है.

बर्फ और स्नोफॉल का मजा लेने के लिए आप न्यू ईयर पर शिमला और कुफरी जा सकते हैं. कुफरी में आप स्नो एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं. आसान सफर, बजट होटल और सुंदर व्यू पॉइंट्स की वजह से ये दोनों जगहें नया साल मनाने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती हैं.

स्नोफॉल के नजारों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आप अरुणाचल प्रदेश के तवांग जा सकते हैं. यहां का तापमान न्यूनतम -2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. साथ ही बर्फीले नजारे आपका दिल ही जीत लेंगे.

