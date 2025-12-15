विज्ञापन

कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग कैसे करें? गाड़ी चलाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दुर्घटना

Winter Fog Driving Tips: आज हम आपको कुछ ऐसी 5 टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कोहरे में सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग कर सकेंगे और हादसों से बच पाएंगे.

Read Time: 3 mins
कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग कैसे करें? गाड़ी चलाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दुर्घटना
कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग कैसे करें?
Winter Fog Driving Tips: सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है और कोहरे ने भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है. बीते दिनों में दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में इतना घना कोहरा देखने को मिला कि कुछ इलाकों में विजिबिलिटी भी लगभग जीरो हो गई. इसी कारण से सड़क हादसों की खबरें भी सामने आईं. दरअसल, फॉग में ड्राइवर्स को सामने सड़क पर साफ दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसी 5 टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कोहरे में सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग कर सकेंगे और हादसों से बच पाएंगे.

1. स्पीड का रखें ध्यान

कोहरे में बिल्कुल भी तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए. आप हमेशा अपनी गाड़ी की स्पीड को कम रखें. कोहरे में विजिबिलिटी जीरो हो जाती है जिससे देख पाना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है. इसके अलावा आप अपने वाहन को रॉन्ग साइड पर भूलकर भी न चलाएं.

2. डिफॉगर का करें इस्तेमाल

ठंड में गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं जिसकी वजह से बाहर और अंदर का तापमान अलग हो जाता है. इसके कारण विंडशील्ड पर धुंध जमना शुरू हो जाती है. इससे बचने के लिए आप अपने कार का डिफॉगर हमेशा ऑन करके रखें. इससे धुंध नहीं जमेगी और आपको बाहर का साफ दिखाई देगा.

3. फॉग लैंप हैं जरूरी

कोहरे में आप वाहन चलाते समय फॉग लैंप या फिर लो बीम हेडलाइट का इस्तेमाल करें. इससे आपको और आपके सामने वाले चालक को ड्राइविंग में परेशानी नहीं होगी.

4. ओवरटेक न करें

कोहरे में ड्राइविंग के वक्त आप किसी भी वाहन को ओवरटेक करने से बचें. दरअसल, कम विजिबिलिटी होने के कारण सामने मौजूद वाहन का पता नहीं लग पाता जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है.ऐसे में आप किसी भी तरह की लापरवाही और जल्दबाजी करने से बचें.

5. उचित दूरी बनाकर चलें

कोहरे में आप सामने वाले वाहन से उचित दूरी बनाकर चलें. दरअसल, घने कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण अचानक ब्रेक लगने की संभावना बढ़ जाती है. अगर आप एकदम नजदीक चलेंगे तो टक्कर होने का खतरा बढ़ सकता है. इसी वजह से हमेशा अपने वाहन और सामने वाले वाहन में सुरक्षित दूरी बनाकर रखें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

