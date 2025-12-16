Woolen Suit खरीदने के लिए दिल्ली के ये 5 बाजार हैं बेस्ट, कीमत इतनी सस्ती की झोला भरकर खरीद लाएंगी आप

Cheap Delhi Market: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और इस सीजन में हर किसी को अपने विंटर वॉर्डरोब को अपडेट करने की जरूरत महसूस होती है. हर कोई चाहता है कि उसकी अलमारी में एक से एक बढ़कर कपड़े हों जो ठंड से भी बचाएं और पहनकर स्टाइलिश भी लगें. अगर आप इस बार बजट-फ्रेंडली वूलन सूट खरीदने का विचार कर रही हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम दिल्ली के ऐसे 5 बाजारों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको इतने कम दाम में शानदार क्वालिटी के वूलन सूट मिल जाएंगे कि आप खुद को झोला भरकर खरीददारी करने से रोक नहीं पाएंगी. कैजुअल वियर से लेकर ऑफिस वियर तक यहां आपको हर वैरायटी के सूट आसानी से मिल जाएंगे.

1. सरोजिनी नगर मार्केट

महिलाओं के कपड़े खरीदने के लिए दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट सबसे बेस्ट बाजारों में से एक माना जाता है. यहां आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले स्टाइलिश वूलन सूट मिल जाएंगे. खास बात यह है कि इन सूटों की कीमत 300-400 रुपये से शुरू हो जाती है.

अगर आपको लेटेस्ट ट्रेंडी डिजाइन वाले वूलन सूट खरीदने हैं तो आप दिल्ली के जनपथ मार्केट जा सकती हैं. यहां कपड़ों की कीमत 150 रुपये से शुरू हो जाती है. वूलन सूट के अलावा आप यहां सस्ते में जैकेट, लॉन्ग कोट, स्वेटर्स आदि चीजें भी खरीदकर ला सकती हैं.

वूलन सूट खरीदने के लिए आप दिल्ली के पालिका बाजार भी जा सकती हैं. कनॉट प्लेस के अंडरग्राउंड में स्थित इस मार्केट में आपको कम बजट में बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले कपड़े मिल जाएंगे. साथ ही यहां पर कपड़ों के डिजाइन भी आपको बहुत पसंद आएंगे.

सर्दियों के कपडे़ खरीदने के लिए आप दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट को भी जरूर एक्सप्लोर करें. यहां आपको वूलन सूट के साथ-साथ थर्मल वियर, स्वेटर, शॉल और स्टॉल बहुत ही कम कीमत में आसानी से मिल जाएंगे. साथ ही 1000 से 1500 रुपये के बीच में आप यहां से झोला भरकर आराम से शॉपिंग कर सकती हैं.

लेटेस्ट विंटर कलेक्शन कपड़े खरीदने के लिए तिब्बती मार्केट काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. कम पैसों में आपको यहां पर एक से बढ़कर एक डिजाइनर और स्टाइलिश वूलन सूट मिल जाएंगे.

