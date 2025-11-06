Delhi Blouse Market: साड़ी पहनी हुई तभी अच्छी लगती है अगर उसके साथ खूबसूरत सा ब्लाउज स्टाइल किया जाए. कभी-कभी महिलाएं साड़ी तो एक से बढ़कर एक पहन लेती हैं लेकिन उसके साथ ब्लाउज बहुत ही नॉर्मल चुनती है जिससे खूबसूरती में फीकपन महसूस होता है. आजकल बाजार और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे ब्लाउज के डिजाइन उपलब्ध हैं लेकिन महेंगे दाम होने के कारण महिलाएं उन्हें खरीदने से खुद को रोक लेती हैं. इसी के चलते आज हम आपको दिल्ली के कुछ ऐसे मार्केट बताने जा रहे हैं जहां एक से बढ़कर एक ड‍िजाइनर ब्‍लाउज मिलते हैं. इसके अलावा ये स्‍टाइल और बजट में भी एकदम टॉप क्‍लास होते हैं.

1. दिल्ली की ब्लाउज वाली गली

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश मार्केट को ब्लाउज वाली गली के नाम से भी जाना जाता है. यहां आपको बहुत ही कम कीमत में लेटेस्ट डिजाइन वाले एक से बढ़कर एक ब्लाउज मिल जाएंगे. यहां की खास बात ये हैं कि ब्लाउज की फिटिंग में बहुत बेहतरीन होती है. इसके अलावा आप यहां अपने मन मुताबिक भी ब्लाउज कस्टमाइज करवा सकती हैं. इस मार्केट में कई सारी दुकाने हैं जहां आपको अलग-अलग प्राइस में बहुत ही बढ़िया ब्लाउज के कलर, डिजाइन देखने को मिल जाएंगे.

ब्लाउज मार्केट

2. करावल नगर मार्केट

दिल्ली के करावल नगर मार्केट में आपको नए और युनीक ट्रेंडी डिजाइन वाले ब्लाउज आसानी से मिल जाएंगे. अगर आप डीपनेक वाले ब्लाउज में डिजाइन तलाश रही हैं तो आपको इस मार्केट में एक बार जरूर जाना चाहिए. आप यहां 200 से 500 की रेंज में साड़ी के लिए बहुत ही अच्छा ब्लाउज खरीदकर ला सकती हैं.

3. चांदनी चौक

अगर आपको किसी फंक्शन में पहने के लिए अच्छे डिजाइन वाले ब्लाउज खरीदने हैं तो आप दिल्ली के फेमस मार्केट चांदनी चौक जरूर जाइए. यहां आपको एक से बढ़कर एक रेडीमेड ब्लाउज मिल जाएंगे. साथ ही डिजाइन भी एकदम टॉप क्लास देखने को मिलते हैं. अगर आपको थोक में खरीदारी करनी है तो भी ये बाजार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है.

ब्लाउज मार्केट

4. करोल बाग

दिल्ली के करोल में बाग में आपको दुल्हन के पहनने वाले हैवी ब्लाउज बहुत आसानी से मिल जाएंगे वो भी बहुत कम दाम में. ऐसे में अगर आप अपनी शादी की शॉपिंग कर रही हैं तो इस मार्केट में एक-बार जरूर विजिट करना चाहिए.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.