शैंपू करते हुए कभी नहीं करनी चाहिए ये 4 गलतियां, झाड़ू जैसे रूखे-बेजान दिखने लगेंगे बाल

Hair Care Tips: हर कोई चाहता है कि उसके बाल चमकदार, मुलायम और हेल्दी दिखें. इसके लिए लोग महंगे शैंपू और कंडीशनर तो खरीद लेते हैं लेकिन बावजूद इसके बार बाल रुखे और बेजान नजर हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो बता दें कि इसके पीछे गलत तरीके से हेयर वॉश करना एक कारण हो सकता है.आसान भाषा में समझें तो कई बार हम शैंपू करते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिससे बालों की नमी चली जाती है और वे रुखे, फ्रिजी नजर आने लगते हैं. बालों से शाइन चली जाती है और हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राईनेस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. यहां हम आपको 4 ऐसी ही गलतियों के बारे में बता रहे हैं.

हेयर वॉश करते हुए कभी नहीं करनी चाहिए ये 4 गलतियां

अक्सर लोग शैंपू हाथ में लेकर सिरों तक लगा देते हैं. ऐसा करने से बचें. शैंपू सिर्फ स्कैल्प (सिर की त्वचा) पर लगाना चाहिए, जहां गंदगी और तेल जमा होता है. सिरों पर शैंपू लगाने से वे और ज्यादा सूख जाते हैं. सिर पर हल्के हाथों से मसाज करें, शैंपू अपने आप नीचे तक बह जाएगा और सिरों को साफ कर देगा.

कई लोगों को लगता है कि गरम पानी से बाल ज्यादा साफ होते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है. बहुत गरम पानी बालों से नेचुरल ऑयल हटा देता है, जिससे वे रूखे और फ्रिजी हो जाते हैं. स्कैल्प भी ड्राई होकर खुजली करने लगता है. अगर आप बालों में कलर करवाते हैं, तो गरम पानी उससे कलर भी जल्दी फीका कर देता है. इसलिए हमेशा नॉर्मल पानी से बाल धोएं.

शैंपू के बाद ज्यादातर लोग बिना बालों का पानी निकाले ही कंडीशनर या हेयर मास्क लगा लेते हैं. लेकिन जब बालों में बहुत ज्यादा पानी होता है, तो कंडीशनर बालों में ठीक से अवशोषित नहीं होता. इसलिए पहले बालों का एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लें, फिर कंडीशनर लगाएं. इससे प्रोडक्ट अच्छे से काम करेगा और बाल ज्यादा हेल्दी और शाइनी बनेंगे.

इन सब से अलग शैंपू के बाद टॉवल से जोर-जोर से बाल रगड़ना बालों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. इससे बाल टूटते हैं, दोमुंहे हो जाते हैं और फ्रिज बढ़ जाता है. इसके बजाय कॉटन टी-शर्ट या माइक्रोफाइबर टॉवल से हल्के हाथों से पानी सोखें. इससे बाल मुलायम रहेंगे और टूटेंगे नहीं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



