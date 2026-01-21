Indian Travellers 2026: इंटरनेशनल ट्रैवल की सोच रहे भारतीयों के लिए 2026 में तस्वीर थोड़ी बदली हुई है. एक तरफ भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हुई है, तो दूसरी तरफ कुछ देशों में एंट्री के नियम सख्त हो गए हैं. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80वें नंबर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल से बेहतर स्थिति मानी जा रही है. लेकिन इसी रिपोर्ट के साथ एक अहम अपडेट भी सामने आया है, जो सीधे तौर पर यात्रियों की प्लानिंग को प्रभावित करता है. 2026 में भारतीय पासपोर्ट पर बिना वीजा या आसान एंट्री वाले देशों की संख्या घट गई है. पहले जहां 57 देशों में भारतीय आसानी से जा सकते थे, अब ये आंकड़ा 55 पर आ गया है. इसकी वजह दो देश हैं, ईरान और बोलीविया, जिन्होंने अपने एंट्री नियमों में बदलाव किया है.

ईरान ने क्यों बदला नियम (Why Iran Changed Rules)

ईरान अब भारतीय नागरिकों को वीजा-फ्री एंट्री की अनुमति नहीं देता है. 2025 के आखिर में सामने आए कुछ मामलों में भारतीयों को नौकरी और ट्रांजिट के झांसे में ईरान बुलाया गया. वहां पहुंचने के बाद कई लोगों को अगवा कर लिया गया और उनसे फिरौती मांगी गई. इन घटनाओं के बाद सुरक्षा कारणों को देखते हुए ईरान ने नवंबर 2025 से आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-फ्री सुविधा बंद कर दी. अब ईरान जाने या वहां से ट्रांजिट करने के लिए पहले से वीजा लेना जरूरी हो गया है.

पहले क्या स्थिति थी (Iran Travel Status Earlier)

2025 तक ईरान भारतीयों को सीमित समय के लिए बिना वीजा यात्रा की इजाजत देता था. हालांकि इसमें डॉक्यूमेंट्स और स्टे लिमिट जैसी शर्तें लागू रहती थीं. अब ये सुविधा पूरी तरह खत्म हो चुकी है.

Photo Credit: Canva

बोलीविया में भी बदला सिस्टम (Bolivia Entry Rules Updated)

बोलीविया ने भी भारतीय यात्रियों के लिए नियम सख्त किए हैं. 2026 से भारतीयों को बोलीविया जाने से पहले ऑनलाइन ई-वीजा लेना होगा. इस प्रक्रिया में डिजिटल फॉर्म, जरूरी कागजात और ऑनलाइन फीस शामिल है. अप्रूवल मिलने के बाद वीजा इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिलता है, जिसे यात्रा के समय दिखाना जरूरी होता है.

2025 में बोलीविया की एंट्री कैसी थी (Bolivia Visa On Arrival Earlier)

पिछले साल तक बोलीविया भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल देता था. यानी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वीजा मिल जाता था और पहले से किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती थी. इसी वजह से इसे आसान एंट्री वाले देशों में गिना जाता था.

भारतीय यात्रियों के लिए क्या सीख (Impact On Indian Travellers)

ईरान और बोलीविया के नियम बदलने के बाद 2026 में भारतीयों को इन देशों की यात्रा के लिए पहले से तैयारी करनी होगी. पासपोर्ट रैंकिंग भले ही सुधरी हो, लेकिन ट्रैवल से पहले लेटेस्ट वीजा नियम चेक करना अब और जरूरी हो गया है.