सर्दियों में ड्रायनेस से चली बालों की चमक? आज ही लगाएं अंडे के ये 3 हेयर मास्क, शाइनी और सिल्की हो जाएंगे बाल

Egg Hair Mask Home Remedy: सर्दियों के मौसम में ड्राईनेस की वजह से स्किन और बालों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस समय बालों का झड़ना और टूटना भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. साथ ही बालों की शाइन भी चली जाती है जिससे देखने में बाल काफी ज्यादा बेजान और रूखे नजर आते हैं. इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह के प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे मनमुताबिक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय ही बहुत ज्यादा असरदार माने जाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको अंडे के ऐसे 3 हेयर मास्क बताने जा रहे हैं, जिन्हें घर पर ही बनाकर आप अपने बालों को शाइनी और सिल्की बना सकते हैं.

बालों के अंडा क्यों है फायदेमंद?

बालों के लिए अंडा बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है. दरअसल, इसमें प्रोटीन, बायोटिन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों को हेल्दी बनाने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं. साथ ही यह बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर का काम करता है जिससे बाल स्मूथ और सिल्की बने रहते हैं.

सर्दियों में स्कैल्प काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है जिससे डैंड्रफ, हेयरफॉल की समस्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में बालों को हेल्दी बनाने के लिए आप शहद और अंडे का हेयर मास्क लगा सकते हैं. इसके लिए आप अंडे में शहद अच्छी तरह से मिलाएं. अब इस मिश्रण को 20 से 30 मिनट के लिए बालों में लगाकर छोड़ दें. फिर माइल्ड शैंपू और साफ पानी से अपने बालों को धो लें. इससे स्कैल्प हाईड्रेट रहेगा और हेयर ग्रोथ भी पहले से बेहतर हो जाएगी.

बालों को स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाने के लिए आप अंडे और ऑलिव ऑयल का हेयर मास्क भी लगा सकते हैं. इसके लिए आप एक अंडे में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं और एक घोल तैयार कर लें. अब इस मिश्रण को अपने बालों की जड़ से लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से हेयरवॉश कर लें. इससे बाल मॉइस्चराइज रहेंगे, हेयर फॉल कम होगा और नेचुरल शाइन भी बनी रहेगी.

हेयरफॉल रोकने और बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप एलोवेरा और अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें और अंडे के साथ मिक्स कर एक घोल तैयार कर लें. अब इस मिश्रण को अपने बालों में 30 मिनट के लिए लगे रहने दें. इसके बाद साफ पानी से बालों को धो लें. इससे बालों की जड़ मजबूत होगी और बाल स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.