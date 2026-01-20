Hair Fall Test: कैसे पता चलेगा Hair Fall नॉर्मल है या किसी परेशानी की वजह से बाल झड़ रहे हैं?

How to check if hair fall is normal: बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं. हालांकि, आज की बदलती लाइफस्टाइल के चलते हेयर फॉल की समस्या काफी आम हो गई है. अब, बाल झड़ना देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं. कंघी में, तकिए पर या बाथरूम के ड्रेन में बाल दिखते ही पहला ख्याल आता है कि कहीं गंजापन तो नहीं हो रहा है? जबकि हेयर फॉल नॉर्मल भी हो सकता है. कई बार बिना किसी बीमारी के भी बाल थोड़े झड़ने लगते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं नॉर्मल हेयर फॉल को कैसे पहचानें या कैसे पता लगाएं कि शरीर में किसी परेशानी की वजह से बाल झड़ रहे हैं.

कब नॉर्मल होता है हेयर फॉल?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन में 50 से 100 बालों का झड़ना पूरी तरह सामान्य होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर लगातार खुद को रिन्यू करता रहता है. जैसे त्वचा से डेड सेल्स निकलते हैं, वैसे ही सिर की स्कैल्प पुराने बालों को हटाकर नए बालों के लिए जगह बनाती है. हमारे सिर पर करीब 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं और हर बाल का ग्रोथ साइकिल अलग होता है. इसी वजह से रोज कुछ बाल गिरना बिल्कुल नेचुरल है और इससे डरने की जरूरत नहीं होती है.

इससे अलग कभी-कभी अचानक बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं. इसे Telogen Effluvium कहा जाता है. यह एक तरह का रिएक्टिव हेयर शेडिंग होता है, जो आमतौर पर तनाव या शारीरिक बदलाव के कारण होता है. तेज बुखार, डिलीवरी के बाद, अचानक वजन कम होना, आदि स्थितियों में शरीर अपनी एनर्जी बचाने के लिए बालों की ग्रोथ रोक देता है. उस समय बाल गिरते नहीं हैं, लेकिन करीब 2-3 महीने बाद अचानक एक साथ झड़ने लगते हैं. अच्छी बात यह है कि यह हेयर लॉस ज्यादातर मामलों में अस्थायी होता है और समय के साथ बाल वापस आ जाते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ मामलों में हेयर फॉल चिंता का कारण हो सकते हैं. जैसे-

अगर आपको अपने सिर पर गोल पैच दिख रहे हैं या हेयर फॉल वाली जगह से स्किन थोड़ी चिकनी महसूस हो रही है, तो ये Alopecia Areata हो सकता है.

माथे के पास या मांग चौड़ी होना चिंता का कारण हो सकता है. यह पैटर्न बाल्डनेस का संकेत होता है.

स्कैल्प पर रेडनेस, दर्द या जलन के साथ बाल झड़ने को भी नजरअंदाज न करें.

इन सब से अलग अगर सिर के किसी एक हिस्से से बाल झड़ रहे हैं और वहां नए बाल नहीं आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी हेयर एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी हो जाता है.

यानी हर दिन थोड़े बाल झड़ना बिल्कुल नॉर्मल है और यह बालों की नेचुरल लाइफ साइकिल का हिस्सा है. लेकिन अगर हेयर फॉल से स्कैल्प पर पैच बनें, दर्द हो या लंबे समय तक बाल वापस न आएं, तो देर न करें और डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें. सही समय पर ध्यान देने से बालों को बचाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.